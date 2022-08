Dit is de snelste cabrio ter wereld, aldus Hennessey

De Hennessey Venom F5 is al lang uitverkocht, maar niet getreurd: de Venom F5 Roadster is hier!

Hoe kun je een belachelijk snelle hypercar nóg sneller aan laten voelen? Door het dak er af te halen natuurlijk! Dat is bij aardig wat hypercars mogelijk. Bij zo’n beetje alle Koenigseggs kan het dak eraf en Pagani en Bugatti hebben (of hadden) eveneens cabrio’s.

Venom F5 Roadster

Hennessey doet nu ook een duit in het zakje. Ze presenteren vandaag de Venom F5 Roadster. De Venom F5 kregen we in 2017 al voor het eerst te zien als concept car, waarna eind 2020 de productieversie volgde. En nu is er dus ook een roadster.

Uitverkocht

Dit is ook meteen de enige versie die je nog kunt krijgen. De normale Hennessey Venom F5 is namelijk al sinds vorig jaar uitverkocht. Nu is dat ook niet zo gek, want daar werden er maar 24 van gebouwd.

Krachtigste en snelste roadster

Hennessey blaast hoog van de toren en claimt dat de Venom F5 Roadster ’s werelds krachtigste en snelste roadster is. Dat eerste lijkt in ieder geval te kloppen, want we kunnen zo gauw geen cabrio bedenken die meer dan 1.843 pk en 1.618 Nm koppel heeft.

Twinturbo V8

Voor deze indrukwekkende cijfers heeft Hennessey maar de helft van het aantal cilinders van de Bugatti Chiron nodig . De Venom F5 wordt namelijk aangedreven door een 6,6 liter twinturbo V8. De Amerikanen komen daarmee uit op een specifiek vermogen van bijna 280 pk per liter.

Ruitje

Het leuke van de Roadster is dat je de V8 ook kunt zien vanaf de buitenkant. In tegenstelling tot de coupé heeft de Roadster namelijk een ruitje waardoor je in de motorruimte kunt gluren. Ook niet onbelangrijk: in de roadster kun je het V8-geluid extra goed tot je nemen. Dat is zeker een pluspunt, want de Venom F5 klinkt echt heel bruut.

Dak

Als je de auto van zijn dak wil ontdoen, moet dat uiteraard met de hand gebeuren. Gelukkig weegt het afneembare dakdeel maar 8 kg, dankzij het gebruik van carbon. Omdat de Venom F5 van begin af aan is ontwikkeld met een roadster in gedachten, hoefden er volgens Hennessey maar weinig verstevigingen aangebracht te worden.

300 mph

De hamvraag is natuurlijk of de Hennessey Venom F5 Roadster ook daadwerkelijk de snelste roadster ter wereld is. Dat moeten de Amerikanen met hun grote mond eerst nog maar eens bewijzen. Ze claimen in ieder geval dat deze auto de magische 300 mph-grens kan doorbreken. Dat komt neer op een topsnelheid van ruim 482 km/u.

Koenigsegg

De coupé-versie heeft deze snelheid nog niet gehaald, maar tijdens een testrun is al wel de 437 km/u aangetikt. Dat is overigens nog niet genoeg voor de titel ‘snelste roadster’. De Koenigsegg Agera RS die vijf jaar geleden 447,19 km/u op de teller wist te krijgen was namelijk ook een roadster.

Jesko

De Hennessey Venom F5 Roadster is op papier sneller dan de Agera RS, maar Christian Von Koenigsegg heeft intussen ook niet stil gezeten. De Jesko Absolut (eveneens een roadster) zou namelijk ook een topsnelheid van boven de 300 mph moeten hebben. Welke nu echt de snelste is? Dat weten we pas als ze allebei een top speed run hebben gedaan.

Prijskaartje

Hennessey wacht dit echter niet af en claimt alvast dat dit de snelste roadster is. Daarmee hopen ze 30 klanten over de streep te trekken. Dat is namelijk de oplage waarin de Venom F5 Roadster wordt gebouwd. Er hangt een prijskaartje aan van 3 miljoen dollar, wat tegenwoordig in euro’s ongeveer op hetzelfde neerkomt. Het kost wat, maar dan heb je wel de snelste roadster ter wereld. Of niet…