Nieuwe regels Nürburgring slecht nieuws voor grote groep liefhebbers

De open dagen van de Nürburgring worden steeds minder toegankelijk voor fanaten van alle voertuigen.

De Nürburgring is en blijft een soort bedevaartsoord voor petrolheads. Het net geen 21 kilometer lange circuit in de Duitse Eifel zou vanwege zijn lengte al één van de meest unieke circuits ter wereld zijn, maar de echte reden van de bijzondere status van het circuit is de toegankelijkheid. Als er even niet geracet wordt is het circuit gewoon toegankelijk voor iedereen onder de noemer Touristenfahrten. Tot en met recent letterlijk iedereen, want dan wordt de Nordschleife een soort tolweg. Met alle gevolgen van dien: de gebruikelijke YouTube-filmers langs de ‘Ring hebben de gekste voertuigen kunnen vastleggen terwijl ze een rondje over het circuit maken.

Uitsluiten

Die werden al uitgesloten: de Touristenfahrten zijn nu alleen toegankelijk voor ‘normale’ auto’s’ en voertuigen die een topsnelheid van lager dan 130 km/u hebben worden geweerd. Geen touringcars en tractoren meer. Dit vanwege het snelheidsverschil. De ‘Ring is populairder dan ooit en in deze wereld van zo veel mogelijk aandacht willen trekken moet de organisatie niet verloren gaan in de veiligheid waarborgen.

Motorfietsen verbannen van Nürburgring

Nu gaat de organisatie een stapje verder. Een beetje motorfiets valt wel binnen alle regels, maar de organisatie achter de Nürburgring heeft toch besloten om deze te weren van de Touristenfahrten. Volgens de organisatie zijn motorrijders vaak betrokken bij onveilige situaties op het circuit. Voordat het klinkt alsof motorrijders allemaal een soort kamikazepiloot spelen op de ‘Ring, gaat het de organisatie vooral om het verschil tussen hoe auto- en motorrijders rijden en vooral het anticiperen op elkaar. Bovendien loopt een motorfietser dankzij de kwetsbare natuur van zijn voertuig per definitie meer risico tijdens een ongeval. Vandaar dat de Touristenfahrten vanaf 2025 een auto-evenement is.

Exclusieve motordagen

Nu horen we je, misschien wel als fervente motorrijder (al dan niet met een voorliefde voor de Nürburgring), denken dat dit je reinste discriminatie jegens motorrijders is. Geen zorgen, er komt een oplossing. De hoofdreden voor het weren van de motorrijders is om ze te scheiden van de automobilisten. Er komen daarnaast vier dagen per seizoen waar juist auto’s geweerd worden en motorrijders de ‘Ring voor zich alleen hebben. Wel ligt hier de nadruk op veiligheid door het enkel de baan op mogen onder begeleiding van een professional, en met een reeks briefings die je moet doorlopen. Daarmee wordt de ‘Ring voor motorrijders min of meer hetzelfde als de circuitdagen op veel andere circuits. Het is niet zoals in je auto waar je een kaartje mag trekken en mag gaan, bij wijze van spreken.

Mocht jij als motorrijder je seizoenspas net hebben verlengd, dan mag je deze retourneren. Maar hij mag ook gelden voor de motordagen van 2025. Je mag hem ook omzetten naar een seizoenspas voor je auto. Een bijzondere ontwikkeling voor ieders favoriete Duitse circuit.

Image-credit: een motorfiets op de ‘Ring toen het nog wel mocht, via @jeppie op Autoblog Spots.