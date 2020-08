Herkansing: Mercedes E-Klasse met hoge kilometerstand

Schijnbaar is 420.000 km in een Mercedes E-Klasse van de ‘212’-generatie niet zo bijzonder volgens de reacties. Dus houden we het bij pure cijfers en dan komen we een betere kandidaat tegen.

Het boetekleed aantrekken. Rectificatie, al dat soort termen: ik gebruik ze vandaag even, wellicht een beetje buiten context. Kennelijk is mijn directe omgeving te klein om een juist oordeel te vellen over een – wat mij betreft – zeer volle Mercedes E-Klasse met een kilometerstand van 420.000. In de reacties van Autoblog vinden we al talloze voorbeelden van ervaren automobilisten die een jaarkilometrage van meer dan 100.000 km helemaal niet zo indrukwekkend vinden. Ondergetekende en zijn jaarkilometrage van onder de 15.000 duikt in een stil hoekje.

Herkansing

Maar ik heb ook een goedmakertje. Een E-Klasse die er op lijkt, maar ook weer niet. Het gaat wederom om de generatie 212, dit keer geen S212 (Estate) maar een W212 (Sedan). Het jaartal wijkt af: geen 2016 maar 2010 en dus een aantal gezonde jaartjes meer om keiharde kilometers te rijden. Het gaat daarom wel om een vroeg bouwjaar en dus geen facelift. Ook de motor is geen blubberdikke Autobahndiesel maar een bescheiden E200 CDI. De automaat wordt ingeruild voor een handbak en deze ietwat saai uitziende W212 heeft niet zo veel opties.

Versleten

We gaan dit keer maar gewoon even eerlijk zijn: deze W212 is een beetje smoezelig. Doffe koplampen, vage velgen, lak die op sommige plekken niet zo strak meer is, et cetera. Voor een tien jaar oude auto mag het op zich, maar we hebben ze strakker gezien, die vorige generatie E-Klasses. Een Mercedes E-Klasse met zo’n hoge kilometerstand hebben we echter nog niet zo vaak gezien.

Miljonair

U ziet het juist: 1.020.987 km. Jazeker! Deze W212 is een miljonair. In Nederland lijkt het ons niet onwaarschijnlijk dat dit één van de, dan wel de jongste auto is met een dergelijke kilometerstand. Bovendien heeft Mercedes vanaf deze generatie E-Klasse een belangrijk punt aangepakt: er staan daadwerkelijk zeven cijfers op de teller. De kilometerstand van de W211’s blijven hangen op 999.999 kilometer. Aangezien de teller van de W212 meer een klein scherm is, is dat ook een makkelijke aanpassing. Ondergetekende heeft in ieder geval nog nooit zeven cijfers op een kilometerteller gezien. Overigens ligt het jaarkilometrage van deze W212 niet eens hoger dan de S212. Als de auto geen kilometer meer rijdt tot volgende maand heeft deze E-Klasse precies 102.098 km per jaar gereden.

Voorspelbaar

En totdat er een koper gevonden is zal er geen kilometer mee gereden worden, want naast het smoezelige uiterlijk is er ook mechanisch het één en ander niet geweldig aan de W212. De versnellingsbak is aan revisie toe. Maar we verwachten niet dat er geen euvel zit aan een auto op deze kilometerstand, je moet geld investeren om dit soort waardes te krijgen. De auto komt trouwens aan zijn kilometers, je kunt het al aan zien komen, door een vorig leven als taxi.

Een leuk avontuurtje dus en een manier om een standaard W212 toch heel uniek te maken. Interesse tonen kan op de Marktplaats advertentie van de Mercedes E-Klasse met hoge kilometerstand.

Met dank aan Sander voor de tip!