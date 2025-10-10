Herkent u dit als uw band? Stop dan DIRECT met rijden!

Heb je deze band onder je auto zitten? Stop dan direct met rijden!

We hebben het hier op Autoblog regelmatig over terugroepacties. Automerken roepen regelmatig auto’s terug om diverse redenen, maar echt oproepen tot stoppen met rijden zien we niet zo vaak. Citroën riep laatst eigenaren nog op om direct te stoppen met rijden, maar meestal is het iets dat wel heel even kan wachten.

In dit geval niet. De terugroepactie waar we het hier over hebben kan niet wachten. Tenminste als we bandenfabrikant Goodyear moeten geloven. Die roepen namelijk banden van submerk Fulda terug.

Specifieke bandenmaat

Het gaat om de Fulda EcoControl HP2 XL. Over het algemeen een band die een voldoende scoort. Maar nu dus even niet. Het gaat om banden met de specifieke maat 225/50R18. Ligt er een andere maat onder je auto, dan kun je rustig verder rijden.

Heb je wel deze bandenmaat gemonteerd kijk dan even naar de code voor de productiedatum op de band. Het gaat namelijk om de banden met de bandenmaat 225/50R18 die in kalenderweek 45/2024 geproduceerd zijn. De DOT-code is 1H378 JAFR 4524 en is te lezen op de wang van de band.

Is dit allemaal het geval bij de Fulda band onder jouw auto, STOP DAN DIRECT MET RIJDEN. Dat zeggen wij niet, dat zegt Goodyear zelf. Zo lezen wij dan weer bij de Duitse evenknie van de ANWB, de ADAC.

Vervorming loopvlak

Er is in dit specifieke geval een afwijking aan de band die er voor zorgt dat het loopvlak van de band kan vervormen. Daardoor kun je de controle over het voertuig verliezen en dus botsen!

Goodyear roep op om de banden direct niet meer te gebruiken en onmiddellijk te vervangen! Terug naar de bandenboer waar je de band gekocht hebt, want af fabriek zit deze band voor zover bekend onder geen enkele auto.