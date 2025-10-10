De eerste V8-hypercar van Zagato is heerlijk ouderwets

Een primeur voor het bekende ontwerphuis.

Iedereen met een beetje voorliefde voor auto’s en een leuk centje op zak is dit weekend in Knokke-Heist. De jaarlijkse Zoute Rally aldaar is in volle gang. Terwijl de rallyrijders in het kustgebied rijden, is er voor anderen nog veel meer te beleven in Knokke. Je kunt er deelnemen aan de veiling van Broad Arrow met veel mooi spul of nieuwe auto’s ontdekken, zoals de Capricorn 01 Zagato.

Autoblog-verslaggever en -fotograaf ter plaatse is @machielvdd. Hij schreef eerder over de aankondiging van de hypercar. Het is een mooi moment voor Capricorn. Je kent de naam waarschijnlijk van hun onderdelen voor de motorsport of als tijdelijk Nürbrugring-eigenaar. Nu bouwt het Hamburgse bedrijf eens niet spullen voor een groot concern, maar gewoon voor zichzelf.

En wat een resultaat levert het op. De 01 Zagato is een hypercar met een supercharged V8 achterin. Capricorn krijgt ook nog eens een leuke primeur. Dit is de eerste hypercar die Zagato ontwerpt. Eerder tekende het Italiaanse ontwerphuis een hypercar voor IsoRivolta, maar die kwam niet verder dan een Vision Gran Turismo-conceptauto.

Laten we met de Zagato-koets beginnen. De ontwerpers hebben getracht om de auto zoveel mogelijk vrij te houden van gekke vleugeltjes en spoilers. Dat is gelukt. Om toch de gewenste aerodynamica te krijgen, is de carrosserie bezaaid met luchtinlaten en -geleiders. In de frunk zit bijvoorbeeld een 458 Pista-achtig gat en bij de deuren wordt ook een boel lucht naar binnen gezogen.

Specificaties

Die lucht gaat naar de 5,2-liter achtcilinder vlak achter de cabine. De krachtbron stuurt meer dan 900 pk en 1.000 Nm naar de achterwielen. Wie het vermogen en koppel goed weet te vertalen naar acceleratie kan in minder dan drie seconden naar de 100 km/u sprinten. De topsnelheid ligt op 360 km/u.

Een hoge topsnelheid, een supercharged-V8-middenmotor zonder elektromeuk, achterwielaandrijving; de Capricorn 01 Zagato is een hypercar van de oude stempel. Daar helpt de versnellingsbak ook bij. Ja, het is een handbak, maar ligt ook nog in dogleg-opstelling. De eerste versnelling is dus naar je toe.

Dit pakket weegt alles bij elkaar minder dan 1.200 kilo. Het verhaal lijkt alleen maar beter te worden bij het onderstel. Dat is verre van ouderwets. De monocoque en subframes zijn helemaal van koolstofvezel. De ophanging bestaat uit dubbele wishbones, pushrods en Bilstein-dempers. Om splitterschade te voorkomen is er een liftsysteem voor alle wielen.

Voor +1.000 aura (vraag anders je zoon wat dat betekent) heeft de Capricorn Gullwing-deuren. Stap in de hypercar en je wordt onthaald door een mix van leer en alcantara, maar ook titanium, aluminium en koolstofvezel. Je stuurt met een rustig vormgegeven driespaaksstuur waar dan weer wel de bediening van de richtingaanwijzers op is verwerkt. Hmm. De beeldige analoge tellers achter het stuur maken weer een boel goed.

Schok: de Capricorn 01 Zagato is niet goedkoop

Het kan je niet verbazen dat de V8-hypercar een grote investering vereist. Om het geldbedrag nog beter te verantwoorden bouwen Capricorn en Zagato er maar 19 stuks van. De prijs begint, zonder opties en belastingen, bij € 2,95 miljoen. Goedemorgen!

Capricorn heeft direct de smaak te maken. Oprichter en baas Robertino Wild zegt: “Dit is geen eenmalig project; het is het begin van een nieuwe lijn van Capricorn-gemerkte high-end auto’s. Daarnaast staan ​​we open voor het aannemen van beperkte series voor andere OEM’s en het bouwen van volledig op maat gemaakte hypercars voor particuliere klanten.” Capricorn, onthoud die naam.