Na 3 maanden stilstaan nog steeds in je Citroën kunnen rijden

Ondertussen begint bij sommige Citroëns het onkruid op de oprit te groeien.

Sommige Citroën-rijders die sinds juni hun C3 of DS3 aan de kant moesten laten staan vanwege een terugroepactie hebben nog steeds geen meter met hun auto kunnen rijden. Inmiddels is 80 procent van de Nederlandse auto’s onder handen genomen, wat neerkomt op 26.000 voertuigen. Maar dat betekent ook dat er nog duizenden stilstaan.

Citroën airbag verhaal

In juni werd bekend dat ruim 33.000 exemplaren in Nederland terug moesten naar de garage vanwege ondeugdelijke airbags van toeleverancier Takata. Takata-airbags zijn al jaren berucht. Het gaat om een productiefout waarbij de ontsteker bij een crash zó heftig kan reageren dat het hele airbag-systeem ontploft.

In plaats van een zachte klap tegen een kussen, krijg je dan metalen scherven in je gezicht. We hoeven geen foto bij dit artikel te plaatsen om te illusteren hoe dat er ongeveer uit kan zien. Dan maar toch je auto laten staan op de oprit, ook al duurt het zo lang..

Wereldwijd zijn er al meerdere dodelijke ongelukken mee gemeld, waaronder eerder dit jaar een Franse bestuurster in een Citroën. Vooral in warm en vochtig weer neemt de kans op een fataal defect toe.

Er zijn nog altijd bijna 7.000 exemplaren in Nederland met die levensgevaarlijke airbag aan boord. En dus is daar het advies om er niet mee te rijden. Na drie maanden gaat de fiets of trein ook wel wennen. Helemaal niet nodig joh, die auto.

Onderdelencrisis sloeg toe

Dat de reparaties zo lang duren heeft vooral te maken met de levering van nieuwe airbags. Citroën is niet de enige. De wereldwijde vraag is gigantisch, want miljoenen auto’s van allerlei merken kregen een terugroepactie. Leveranciers konden simpelweg niet genoeg nieuwe airbags aanvoeren, waardoor garages weken- tot maandenlang moesten wachten.

Toch blijft het een vreemde situatie: duizenden Nederlanders die hun eigen auto maandenlang niet mochten gebruiken vanwege een fout van een toeleverancier. Gelukkig is er nu licht aan het einde van de tunnel. Met 80 procent opgelost is er nog 20 procent te gaan. Lullig voor die overgebleven groep, maar nog even doorbijten.