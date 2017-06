Het baanrecord op Le Mans is aan diggelen gereden

Door een Aziaat! In een Aziatische auto! What are the odds!

Als je dacht dat Formule 1 hard gaat, moet je dit weekend zeker eens kijken hoe lompsnel de LMP1-racers over het Circuit de la Sarthe gaan. Op de beroemde omloop die deels bestaat uit openbare weg wordt dit weekend de bekendste 24-uursrace van allemaal verreden en het belooft nu al een spektakelstuk te worden.

Kamui Kobayashi heeft zojuist namelijk het baanrecord aan flarden gereden met z’n Toyota TS050. Het oude record stond op naam van Neel Jami (Porsche) die zich in 2015 met een rondetijd van 3:16,887 wist te kwalificeren. Kobayashi wist vandaag een tijd van 3:14,791 op de klok te zetten. Da’s ruim twee tellen sneller!

Ook opmerkelijk: het oude record voor de hoogste gemiddelde snelheid over één rondje is eraan gegaan. Kobayashi haalde over de omloop van 13,629 km een gemiddelde snelheid van maar liefst 251,888 km/u. Het vorige record stond op naam van Hans Stuck in een Porsche 962, maar destijds bevatte het lange rechte stuk nog geen chicanes.

De endurancerace start aankomende zaterdag om 15:00 en is precies een dag later afgelopen. Toyota wist nog nooit te winnen maar voorlopig hebben de Japanners de pole position te pakken. Prima uitgangspositie, al gaat het erom wie na 24 uur racen aan kop ligt. En ja Toyota, het laatste rondje telt helaas ook mee…