Het bewijs dat Duitsers geen smaak hebben

Zo subtiel als een grindtegel in je gezicht.

Als er een tuner lastig is in te schatten, dan is het Hamann wel. Het bedrijf van Erich Haman zit veelal over het randje van het smaakvol betamelijke. Het ene project is soms nét een beetje teveel en het andere project is wanstaltig over de top. Dan denk je meestal: doe nou even de velgen een maatje kleiner, de auto iets minder laag, een normale kleur en minder uitlaten. Maar ja, subtiele tuning is nu eenmaal niet zo heel erg populair. Zo’n getunede auto is voor mensen natuurlijk perfect om te laten zien dat ze een net wat groter budget hebben tijdens het shoppen op de P.C., toch zou deze blubberdikke M550d van Hamann niet mistaan op de oprit:

Het probleem ontstaat vaak wanneer ze SUV’s of sportwagens gaan aanpakken. Al sinds 2001 doet Hamann de meest wonderlijke dingen met Range Rovers. Dat begon eerst vrij onschuldig met bullbars en iets grotere velgen, maar dat ging al heel snel de foute kant op. Zo’n statige Brit voorzien van een dikke bodykit en mega-velgen slaat natuurlijk nergens op. Een Range Rover gaat er niet sportief van rijden en in het terrein werkt het alleen maar tegen je.

Zo ook met de Range Rover Velar. Hamann heeft eigenlijk alles fout gedaan wat je maar fout kan doen. Zo staat de Velar lager dan normaal. Ook is er een dikke bodykit gemonteerd. Zo erg als bij sommige Evoque’s van Hamann is het niet, maar het ziet er nogal gekunsteld uit. De diffuser met vier uitlaten is ook veel te veel van het goede.

Dan de velgen, je kan kiezen uit 6 verschillende wieldesigns. Op dit exemplaar achtte Hamann het noodzakelijk dat de ‘Anniversary Evo II’-wielen gemonteerd worden. Op zich geen lelijke velg, maar met 23″ (!) natuurlijk veel te groot. Ondanks dat die superplatte banden het ergste doen vermoeden, spreekt Hamann van ‘Extravaganter Komfort!’ Ze zijn in dit geval in Graphite Grey gespoten om zo mooi te matchen met de lakkleur. Piece de Résistance zijn de badges. In plaats van de typenaam Range Rover staat er nu in koeienletters ‘H A M A N N’. Stijlvol. Er werd met geen woord gerept over de prestaties. Of de prijs. Waarschijnlijk dat het toch niet uitmaakt. Als linksback van Roda JC wordt je nu in elk geval een stuk serieuzer genomen. En is dat niet waar het om draait?