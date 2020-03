Mansory strandbuggy met 225 pk is nu een dingetje

Zo’n Mansory Strandbuggy is precies wat je nodig hebt in je leven.

De afgelopen week zijn jullie overladen met allerlei Mansory-nieuws. Het is één van de laatste grote tuners die nog enorm veel verschillende auto’s onder handen neemt. Het is ook één van de laatste grote tuners die met grote regelmaat op autobeurzen aanwezig is.

Salon van Genève

Nu ging de Salon van Genève weliswaar niet door, maar al het nieuwe wèl. Dus na het grote fabrieksnieuws kwam Mansory met zes hele grotesk aangepakte auto’s, waarbij hun interpretaties op de Audi RS6 en Bentley Flying Spur stiekem best geslaagd waren. Dit knotsgekke voertuig is dat eigenlijk ook wel.

Mansory Xerocole

Voor vandaag heeft Mansory namelijk iets compleet anders. Het gaat om een strandbuggy. Of beter gezegd, een Maverick Can-Am die Mansory-behandeling heeft ondergaan. De auto heeft nu ook een andere naam, namelijk Mansory Xerocole. Bent u daar nog?

225 pk

De motor is een 900 cc grote driecilinder met turbo. Dat klinkt niet al te indrukwekkend, maar het blokje is goed voor 225 overenthousiaste pk’s. Dat is 30 pk meer dan het model waarop de Mansory Xerocole is gebaseerd. De Can-Am is van zichzelf al een pretpakket pur sang.

Koolstofvezel

Mansory heeft de buggy rijkelijk voorzien van enorme lappen koolstofvezel. Een specialiteit van Mansory. Op een Bentley of Rolls-Royce wat misplaatst, maar op zo’n strandbuggy kan het lage gewicht nog verder naar beneden gebracht worden. De B-stijlen, motorkap en dak zijn onder andere van het kostbare materiaal gebouwd.

Logo’s

Uiteraard is de Mansory Xerocole voorzien van Mansory-logo’s zover het oog reikt. Men moet tijdens de borrel op de haringparty wel kunnen zien dat je niet in zomaar een buggy komt aanrijden, maar in een heuse Mansory. Wat de Mansory-behandeling gaat kosten, is nog niet bekend. Een beetje Can-Am buggy doet al gauw 25 tot 30 mille.

Meer Mansory nieuws

Overigens is dit nog niet de laatste Mansory die je gaat zien. De tuner was van plan om 11 (!) modellen te laten debuteren in Genève. Dit was nummer 7. Nog 4 te gaan.