Het einde van Toro Rosso is nabij

Let wel: de naam van Toro Rosso.

Jos Verstappen, Christijan Albers en Robert Doornbos. Naast het feit dat het Nederlandse coureurs zijn, hebben ze nog iets gemeen. Beide mannen en Albers hebben namelijk nog dit millennium voor het team van Minardi gereden. Sterker nog, Doornbos en Albers hebben nog een tijdje samen voor het Italiaanse team gereden.

In 2005 reed Minardi voor het laatst. Red Bull kocht het team van Paul Stoddart. Aan de koop was wel een voorwaarde verbonden: het team mocht niet verhuizen van locatie. Vandaar dat de de thuisbasis van Toro Rosso nog altijd in Faenza ligt, daar waar Minardi is opgericht door Giancarlo Minardi.

Maar de naam Toro Rosso zal gaan verdwijnen, aldust Motorsport.com. Het team heeft namelijk toestemming gekregen om volgend jaar onder een andere naam te kunnen racen. Je mag drie keer raden welke naam Toro Rosso kiest en als je Alpha Tauri hebt gekozen, dan zit je goed. Jazeker, Toro Rosso wordt Alpha Tauri.

Alpha Tauri is een kledingmerk van Red Bull. Toro Rosso is een letterlijke vertaling van Red Bull, dus dat bracht hen uiteindelijk niet zoveel. Nu hebben ze een kledingmerk dat meerdere malen per race wordt omgeroepen als in “daar rijdt de Alpha Tauri van Kvyat recht in de versnellingsbak van Vettel.” Naar alle waarschijnlijkheid zullen de Alpha Tauri’s volgend jaar aan de start verschijnen. Er veranderd verder vrij weinig: Franz Tost blijft de teambaas, Honda levert de motoren en Helmut Marko zoekt geschikt talent om achter het stuur te zetten.