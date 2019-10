We krijgen toch geen Turkse Volkswagens?

De fabriek in Turkije gaat wellicht niet meer door.

Afgelopen week zijn er twee nieuwtjes geweest rondom Turkije. De ene had te maken met Volkswagen. Die zou daar een fabriek openen en de nieuwe Volkswagen Passat en Skoda Superb gaan bouwen. Erdogan was in zijn nopjes, want dit betekent dat hij zijn ambtsmensen een heuse VW kon laten rijden. De beslissing is echter niet definitief en dat heeft te maken het andere nieuwtje rondom Turkije. Op militair gebied kwam het land in opspraak nadat ze Syrië binnenvielen. Volkswagen wil niet middenin een internationaal conflict belanden en besluit de fabriek even op halt te zetten.

Het geld is er, de afspraak is er, klinkt definitief. Aangezien er bedragen van 1,4 miljard euro hier en daar over de tafel vlogen, zijn zowel VW als Turkije bloedserieus. Zo lijkt het. Toch zijn er nu ook landen die denken dat zij weer ‘in de race zitten’. Een groot merk als Volkswagen in je industrie vestigen kan een hoop welvaart en werkgelegenheid opbrengen, dus heeft niet alleen Turkije er oren naar. Ook Roemenië en Bulgarije zouden de VW-fabriek wel willen huisvesten.

Vooral Bulgarije verwacht nu dat het hele Turkse feestje afgeblazen wordt en houden zich aanbevolen, zo meldt Bloomberg. Daar zijn weinig conflicten gaande en kan een fabriek van een groot Westers merk als Volkswagen de economie enorm stimuleren. Zij durven te stellen dat zij de beste locatie zijn voor Wolfsburg 2.0.

Er komt dus een nieuwe VW-fabriek, dit omdat de kosten in het westen te hoog liggen voor VW om op het niveau van vele Aziatische concurrenten te komen qua kosten/baten van auto’s in elkaar schroeven. Het leek dus Turkije te worden, maar naar verluidt hoeft dat dus niet meer. Bulgaarse Volkswagens, wie weet een gouden zet.