Renault wordt buitengesloten van megadeal Nissan

Het huwelijk tussen Renault en Nissan staat op losse schroeven door de samenwerking die het Japanse merk aan gaat.

Het gaat momenteel een beetje matig met Nissan. Het lukt het Japanse merk maar niet om de cijfers op te krikken en het momentum terug te pakken wat het ooit wel had. Ze verkopen nog wel in redelijke aantallen, maar het kan beter. Zoals inmiddels bekend gaat Honda kijken wat ze kunnen bereiken samen met Nissan. Al lijkt dat niet helemaal om een volledig tweezijdige samenwerking te gaan. Er gaan al lange tijd verhalen van een paard van Troje in de deal waardoor Nissan binnenkort ineens helemaal van Honda is.

Alliantie

Want het altijd zo lieve Honda lijkt de messen geslepen te hebben. Oké, zo erg is het nou ook weer niet, maar qua zakendoen is Honda niet van gisteren. Zo is er nu een nieuwe ontwikkeling: Honda wil de aanwezigheid van Renault verminderen dan wel ontbinden. Bloomberg meldt op basis van berichten van Kyodo dat Honda heeft gevraagd aan Renault om hun aandeel in Nissan terug te trekken. Het Franse merk heeft 35,7 procent van Nissan in het bezit qua aandelen en deze eruit trekken kost geld. Van de huidige koers uitgaande niet minder dan 3,5 miljard euro. Honda wil ‘alleen zaken doen met een volledig eigen bezeten Nissan’.

Hobbelig

Oké, het is aangedikt om te zeggen dat het om een vete tussen Honda, Renault of Nissan gaat, want het gaat vooral om preventie. Er zouden al partijen zijn die de aandelen van Renault willen overnemen om een graantje mee te pikken van de Honda-Nissan-deal. Honda heeft liever dat Renault de aandelen terugkoopt, zodat het weer gaat om ‘één Nissan’. Het zou onnodig veel complicaties opleveren voor wat in essence gewoon een Japans merk is dat een ander Japans merk probeert te redden van de ondergang.

In volle gang

Renault wil het allemaal niet moeilijker maken dan het is en ‘bekijkt hun opties’, desgevraagd. Overigens is er nog geen deal tussen Nissan en Honda, enkel groen licht om te kijken naar hun opties. Er zijn dus opties zat en er is nog veel onzeker. We kijken wellicht naar een hele bijzondere deal.