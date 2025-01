Chinezen azen op leegstaande Volkswagen-fabrieken

Niet te lang niks gaan bouwen Volkswagen, want voor je het weet pikken de Chinezen je fabrieken in.

We moeten binnenkort afscheid nemen van twee Volkswagens, die toevallig allebei in dezelfde fabriek in Osnabrück gebouwd worden. Die fabriek, waar bijvoorbeeld ook de Porsche 718 werd gebouwd, heeft na 2027 niet zo veel meer te doen. Wachtend op VW die een keuze maakt voor wat er wel gebouwd wordt. De Gläserne Manufaktur van Volkswagen in Dresden, waar ooit de Phaeton en Bentley Flying Spur gebouwd werden, zit in hetzelfde schuitje.

Inpikken

Het lijkt er wel op dat Volkswagen toch iets ermee moet doen, anders kan er wel eens serieus geld op geboden worden. Volgens Reuters komen er namelijk geluiden uit China van merken die geïnteresseerd zijn in beide fabrieken. Vanuit welke partijen dan wel merken deze geluiden komen, dat wordt niet vermeld. Alleen dat China wel oren heeft naar het gebruiken van deze fabrieken zodat er in ieder geval wat gebouwd wordt.

Smet op Europese auto-industrie

Politiek gezien moet je de impact van een Chinees automerk in deze fabrieken niet onderschatten. Dan laat je toe dat de oppermachtige krachten uit China zich vestigen in wat het icoon van de Europese auto-industrie moet zijn, namelijk Volkswagen. Terwijl die laatste zich bijna wanhopig probeert te kunnen meten met die steeds sterker wordende tegenwind uit het Oosten. Sterker nog: kosten besparen zou een reden zijn dat Volkswagen de fabrieken in Osnabrück en Dresden uit handen geeft.

Anti-China

Toch blijft het de vraag of een Chinees merk zich überhaupt wil vestigen in een Duitse fabriek. De aankomende verkiezingen van Duitsland moeten uitwijzen wie binnenkort het voor het zeggen krijgt bij onze oosterburen. Het anti-Chinese sentiment begint namelijk steeds groter te worden, zo noemde de minister van Buitenlandse Zaken in Duitsland het land als rivaal en Xi Jinping als een dictator.

Uiteraard heeft China er baat bij om in Europa auto’s te gaan bouwen. Om de sterke concurrentie tegen te gaan, voerde de EU extra belastingen in op in China gebouwde auto’s. Als China de voor Europa bestemde auto’s dus hier kan bouwen, omzeil je dat.