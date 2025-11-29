Het Ferrari-logo op deze 3 Serie is minder misplaatst dan je denkt

Al is het nog steeds discutabel.

Als je een 3 Serie Touring ziet met een Ferrari-logo ga je waarschijnlijk heel hard lachen, maar in dit geval is het logo toch niet zo misplaatst als je denkt. Deze BMW heeft daadwerkelijk Ferrari-techniek aan boord.

Deze auto begon zijn leven als een simpele 328i, maar er is een V8 ingelepeld. En dat is NIET de S65 V8, maar de welbekende 4,7 liter Maserati V8. Zoals jullie weten is die motor mede ontwikkeld en geproduceerd door Ferrari, vandaar het Ferrari-logo op de neus.

Goed, over het logo kunnen we discussiëren, maar de motor is natuurlijk ontzettend gaaf. Daar is iedereen het over eens. Voorbijgangers zullen heel raar opkijken als ze denken dat er een Maserati om de hoek komt en er vervolgens een grijze 3 Serie Touring verschijnt.

Nog een bijzonder detail: deze auto heeft een handbak, terwijl de 4,7 liter V8 nooit geleverd is in combinatie met een handbak. De 4,2 liter is wel geleverd met handbak (in de 4200 GT), maar in dit geval is gekozen voor een bak van Nissan. Deze is afkomstig uit de Nissan 350Z.

Uiteraard zijn er nog veel meer modificaties gedaan. Zo is de auto voorzien van een aangepaste M3-uitlaat, M3-remklauwen voor, H&R-verlagingsveren en 19 inch Volk-velgen. De M3-look wordt compleet gemaakt met M3-bumpers, -voorschermen en een carbon motorkap met powerdome.

Dit unieke project wordt nu aangeboden op Cars & Bids. Een zelfgebouwde combinatie van BMW- en Maserati-techniek is waarschijnlijk een nachtmerrie qua betrouwbaarheid, dus als je zelf kunt sleutelen is dat een pré. Het hoogste bod staat momenteel op 14.000 dollar.