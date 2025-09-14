Hé, de Nederlandse Testarossa cabrio heeft toch Ferrari-logo’s

De Ferrari Testarossa GTS van de Nederlander Niels van Roij heeft toch Ferrari-logo’s gekregen.

Liefhebbers van (in ieder geval de naam) Testarossa konden deze week hun geluk niet op. Ferrari stofte de naam af voor de opvolger van de SF90, maar ook de Nederlandse ontwerper Niels van Roij en zijn team onthulden een Ferrari Testarossa. Want we hebben het vaak genoeg over de evoluties van de Testarossa in de vorm van de 512 TR en F512M, maar dat zijn de enige carrosserievariaties geweest. Er was bijvoorbeeld nooit officieel een Spider (er is eentje gebouwd voor Gianni Agnelli) en al helemaal geen GTS. Daar is dus nu verandering in gekomen.

Ferrari Testarossa GTS

En natuurlijk beleeft deze Nederlandse Ferrari Testarossa GTS direct zijn debuut omdat er een perfect evenement voor is. Dan hebben we het natuurlijk over Wheels Mariënwaerdt, waar collega Machiel livepics kon verzorgen. Zo staat de Testarossa GTS te shinen alsof hij altijd al zo de poorten van de fabriek in Maranello uit reed.

Opvallend is wel dat we bij de onthulling nog zeiden dat Ferrari er -zoals gebruikelijk- geen fan van is dat dit soort creaties het steigerende paard voeren, alsof het hun eigen werk is. De foto’s van des tijds hadden dan ook geen logo’s, de naam Testarossa stond nergens en GTS is niet Gran Turismo Spider maar Guida Touring Sport. Maar wat zien we op Mariënwaerdt? Logo’s! De naam Testarossa! Mag het dus toch, of is Van Roij een stiekemerd?

Wat we wel weten: van deze Ferrari Testarossa GTS is er maar één en daar lijkt het ook bij te blijven. Van Roij bouwde deze auto in opdracht van een klant in Andorra, waar dit rode exemplaar na zijn expositie heen gaat.