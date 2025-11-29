FBI neemt extreem zeldzame Mercedes in beslag

Wat een vangst!

De Nederlandse politie neemt wel eens dikke Ferrari’s en Lamborghini’s in beslag (vorige week nog), maar die vallen allemaal in het niet bij de vangst die de FBI nu heeft gedaan. Zij hebben een heuse Mercedes CLK GTR ‘Straßenversion’ in beslag genomen, een van de zeldzaamste en meest gewilde auto’s van de laatste 30 jaar.

Wat de FBI nog níét te pakken heeft, is de eigenaar: Ryan Wedding. Deze 44-jarige Canadees is een voormalige Olympische snowboarder die drugsbaron is geworden. Wedding is geen kleine speler: hij staat op de Ten Most Wanted-lijst van de FBI en heeft naar verluidt al tientallen mensen koud laten maken. Hij wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste voortvluchtige criminelen.

Welke bedragen er omgaan in het drugsimperium van Wedding, blijkt wel uit de auto die nu in beslag is genomen. Deze CLK GTR is volgens de FBI 13 miljoen dollar (11,2 miljoen euro) waard. Dat is geen overdreven taxatie: twee jaar geleden werd een exemplaar geveild voor 10,2 miljoen dollar.

Dat deze auto zoveel waard is, komt ook door het feit dat het een Roadster is. Die is nog een stuk zeldzamer dan de coupé. Van de coupé zijn er twintig gemaakt, van de CLK GTR Roadster maar zes. Dat is echt extreem weinig.

De productie van de Roadster begon pas nadat de productie van de coupé geëindigd was. Er zijn meer verschillen dan alleen het dak. Zo heeft de Roadster een losse achtervleugel in plaats van een geïntegreerde spoiler, een andere voorbumper en spiegels op de deuren in plaats van de voorschermen. Achter de zijruiten zijn aan weerszijden luchtinlaten geplaatst, om de afwezigheid van een roofscoop te compenseren.

De V12 van de CLK GTR is niet één op één overgenomen uit de raceauto. Voor de gelegenheid werd de motor opgeboord van 6,0 liter naar 6,9 liter. In de Roadster levert dit blok 612 pk en 775 Nm aan koppel.

We zijn heel benieuwd wat er met deze CLK GTR gaat gebeuren, nu de auto in handen is van de FBI. We mogen aannemen dat deze auto geveild wordt. Overigens goed om te weten: er is een beloning van 15 miljoen dollar uitgeloofd voor degene die de gouden tip geeft die leidt tot de arrestatie van Wedding. Dat zou genoeg moeten zijn om deze CLK GTR Roadster te kopen.

Foto’s: FBI