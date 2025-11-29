Huh? 996-lampen staan de nieuwe 911 verrassend goed

Wie had dat gedacht?

Geen enkel model heeft zo’n herkenbaar en iconisch design als de Porsche 911. Dus ja, als Porsche daarvan afwijkt is het al heel snel controversieel. Dat bleek wel toen Porsche de ‘spiegeleieren’ introduceerde op de 996. Daar wordt 27 jaar later – ja zo oud is de 996 al – nog steeds over gediscussieerd.

We gaan vandaag echter over iets anders discussiëren, namelijk of de 996-koplampen goed staan op de nieuwe 992.2. Dat lijkt misschien een rare vraag, maar een designer heeft de 992 dus koplampen in de stijl van de 996 gegeven.

De designer heeft zich vooral laten inspireren door de 996 Turbo, dus het gaat niet om de spiegeleikoplampen. De Turbo kreeg andere, iets minder controversiële koplampen. Deze kwamen later ook terug op de 996.2 (zoals die van Wouter).

In dit nieuwe design zijn de koplampen feitelijk nog steeds rond, maar er is naast de koplampen een luchtinlaat geplaatst. Het geheel heeft echter dezelfde vorm als de koplampen van de 996. Verder heeft de auto ook velgen die geïnspireerd zijn op de 996. Er staat ook een 996 Turbo naast, dus er is geen enkele twijfel over de intenties van de ontwerper.

Ondergetekende is geen fan van de 996 (Wouter heeft een 997 gekocht, dus nu kan ik het zeggen), maar deze make-over staat de 992 verbazingwekkend goed. We zouden bijna zeggen: Porsche kijken jullie mee? Als de opvolger van de 992 er zo uit ziet zouden we dat helemaal niet erg vinden.

Renders: Simas Design Studio