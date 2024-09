Het fileprobleem wordt nu eindelijk ECHT opgelost. Dankzij de FNV!

Dat een relatief ouderwetse club als de FNV het fileprobleem heeft opgelost. wie had dat ooit gedacht?

Het fileprobleem is een hardnekkig probleem. Dat weten we allemaal. Nederland maakte voor het eerst kennis met het fenomeen op eerste Pinksterdag 1955. Bij het knooppunt Ouderijn was dat. Mensen vonden het toen zo leuk, dat ze speciaal naar die snelweg toekwamen om te kijken. Ze stonden voor die file in de rij, zou Herman Finkers er later over zeggen.

Maar het bleef helaas niet bij die ene bijzondere file in 1955. Sinds die dag is het een probleem waar we maar niet vanaf geraken. Sterker, het fileprobleem wordt zwaarder en zwaarder. Het aantal kilometerminuten in de file steeg van 443.000 in 2022 naar ruim 834.000 vorig jaar. Da’s bijna een verdubbeling.

Maar nu is er een club die het fileprobleem gaat oplossen. En dat is de good old FNV. Zij komen met een geniaal plan…

FNV heeft het fileprobleem opgelost

De vakbond wil namelijk een vierdaagse werkweek introduceren voor verschillende beroepen. En dan ben je er eigenlijk al, want als niet iedereen op dezelfde dag vrij neemt, heb je per week 20% minder mensen op de weg. Weg file, zou je kunnen zeggen…

Hoe zit dat dan? Nou, de FNV wil de vierdaagse werkweek het eerst invoeren in de zorg, met name bij de ziekenhuizen. Daar lijkt het de meeste mensen een heel goed plan, volgens de vakbond. Ook in de thuiszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en het onderwijs is er veel vraag naar kortere werkweken.

Bovendien moet het loon in zoverre stijgen, dat de werknemer netto net iets meer overhoudt dan wanneer hij/zij/hen/X de volle vijf dagen werkt. De laatste plus is dat er meer mensen aan het werk kunnen, want als iedereen een dag arbeid laat liggen, moeten anderen dat overnemen.

Klinkt als een topplan toch? Minder hard en lang werken, wel minimaal net zoveel verdienen én het fileprobleem is opgelost. En als het kabinet het niet doet, doet de FNV het wel…

Wat een stelletje bazen zitten er bij dat FNV.