Deze VW op Marktplaats is schreeuwend duur. Maar toch wil je hem!

Een VW op Marktplaats die schreeuwend duur is. Dat kan nooit veel goeds beloven. Oh jawel hoor, deze wil jij ook!!

Het is inmiddels al lekker laat op de middag, sterker, het is al een tijdje avond. De burelen op de Autoblogredactie zijn verlaten en het mooiste is, baas @michaelras is ook weg. Dat betekent ongegeneerd rondneuzen op Marktplaats op zoek naar de meest bijzondere occasion. En ik heb hem gevonden, denk ik.

Ik was namelijk even op zoek gegaan naar Volkswagens. Wat kost een beetje tweedehands VW tegenwoordig, wilde ik weten. Nou, daar zit nogal wat verschil tussen. Ook voor de wat bijzondere modellen. Een VW Golf 1 cabriolet uit 1987 kun je al oppikken voor 2000 euro en een veel nieuwere Golf R kost al snel bijna 83.000 euro.

Maar er is veel meer te vinden. En de duurste is geen Golf. Ook geen Touareg of Phaeton. Nee, de duurste VW is niet alleen schreeuwend duur, het is ook een vreselijk onbekend exemplaar. Maar jij wil hem wel. En zo niet, dan wil ik hem wel. Maar hij is alleen zo DUUR!!!

Deze VW op Marktplaats is schreeuwend duur

Het gaat namelijk om een Volkswagen Type 18A Papler Polizei Cabriolet 4 door. Dat is een beetje wat wij nu een Kever zouden noemen, maar dan een heel oude. Uit 1952 om precies te zijn. Een ‘Custom Built’ machine, kunnen we zeggen, want dat is het.

Want carrosseriebouwers als Karman en in dit geval Papler werden door de na-oorlogse regering van Duitsland gevraagd om de Type 1 -de voorloper van de bekende Kever- om te bouwen tot hulpvoertuig. Politie, brandweer en ambulance dus. In 1952 werd dat 200 keer gedaan en eentje ervan is nu dus te koop.

Van deze Papler zijn er nog maar 8 in leven, dus het is ook meteen een van de zeldzaamste VW’s die je kunt kopen. Gewoon op Marktplaats hè, onthoud dat goed!! Maar even over de auto; dit is dus een politiewagen zoals je ze vroeger in de Heimat kon zien. Helemaal geweldig…

Alleen klopt er voor de echte nerd niks van. Nee, echt niet. Ik leg uit.

Zo zit er een andere motor in dan origineel en heeft het chassis een ander nummer dan de carrosserie. Maar dat laatste is waarschijnlijk bij de ombouw al gedaan, dus minder belangrijk. Bovendien is de staat niet concours en vergt hij best wat werk. Je kunt ermee rijden, maar toch… Maar verder is het dus een keivette VW. En die kun jij dus kopen. Alleen is hij schreeuwend duur. Zoals ik al zei.

Want voor deze VW Type 18A Papler Polizei Cabriolet 4 door betaal je 144,900 keiharde D-Marken Euro’s. En dat is inderdaad schrikbarend duur. Maar toch wil je hem hebben. Om op speciale gelegenheden mee naar buiten te nemen. Om de sirene aan te zetten en het zwaailicht. Om keihard bevelen schreeuwend en al staand op de passagiersstoel met wilde handgebaren anderen jouw wil op te leggen… Of draaf ik nu een beetje door? Sorry daarvoor.

Goed. De allerduurste, maar tevens allerleukste en bijzonderste -zelfs specialer dan deze- VW van Marktplaats wil jij hebben. En daarom moet je even hier klikken. En mocht je hem niet kopen, dan is hij in elk geval heel leuk om even naar te kijken.