Het gaat beter met de verkoop van nieuwe auto’s

Vanmorgen komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met kersverse cijfers. Het bureau meldt dat het momenteel beter gaat met de autobranche. In het tweede kwartaal van 2017 was er sprake van een hogere omzet in de auto- en motorbranche in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Het CBS spreekt over een stijging van vijf procent.

Dit getal is volgens het CBS met name te danken aan de verkoop van nieuwe personenauto’s. Er werden fors meer nieuwe auto’s verkocht. Importeurs wisten 10 procent meer omzet te draaien. Autodealers boekten zeven procent meer omzet in vergelijking met een jaar eerder. 2016 was dan ook alles behalve een topjaar vanwege nieuwe (lees: strengere) bijtellingsregels. Overigens zijn het niet de particulieren die verantwoordelijk zijn voor de positieve cijfers. Vooral lease- en zakelijke bedrijven schaffen nieuwe auto’s aan. Jan Modaal houdt het liever bij een tweedehandsje.

Niet alleen importeurs en dealers doen het beter. Ook de autoservicebedrijven draaien meer omzet. De afgelopen twee jaar neemt de omzet onafgebroken toe. Dat was in de periode 2011-2015 wel anders toen deze bedrijfssector had te kampen met (naschokken van) de economische crisis. Volgens het CBS weten autoservicebedrijven meer om te zetten omdat het Nederlandse wagenpark groeit. Daarnaast worden personenauto’s gemiddeld gezien ouder, en oudere auto’s hebben nu eenmaal wat vaker liefde nodig.

Foto: RS3 Sportback bij de dealert via @supercarspotternl op Autojunk