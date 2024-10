Het gaat niet goed met Aston Martin

Nog zo’n luxemerk waar het niet lekker mee gaat is Aston Martin, aldus de verkopen.

Ze hebben bloedmooie modellen, daar ligt het niet aan. Of nou ja, eigenlijk wel. Want ze verkopen niet goed genoeg. Aston Martin heeft te maken met een pittige tijd. Daar zijn ze niet alleen in. Denk aan Maserati, de verkopen van het Italiaanse luxemerk kelderde dramatisch.

Zo’n paniek is er bij Aston Martin nog niet. Toch gaat het merk de verkoopdoelstellingen voor 2024 niet halen. In een interview met Reuters zegt CEO Adrian Hallmark dat ze 1.000 verkopen tekort komen om aan die doelstelling te komen.

Aston Martin verkopen

Aandeelhouders hebben al de waarschuwing gekregen van Aston Martin dat de winst lager zal uitvallen en dat de productie mogelijk bijgesteld moet worden. Een tegenvallende markt in China is een belangrijke oorzaak.

Als je het aandeel Aston Martin bekijkt is het ook geen mooi aangezicht. Je moet toch wel een diep geloof hebben in dit merk om hier nog in te investeren. Dit jaar tot nu toe is het aandeel maar liefst 50 procent in waarde gedaald. Het merk staat nu op de laagste waarde sinds november 2022. Het laatste jaar waarin aandelen over het algemeen het niet goed deden.

Screenshot

En dat in een tijd waar een S&P 500 en andere indexen de ene all time high na de andere behalen. Na covid is het aandeel Aston Martin in een val terechtgekomen. Het merk van Lawrence Stroll heeft nooit de kracht gehad om uit dit dal te komen. Het lijkt juist verder weg te zakken.

De hoop is gevestigd op het kersverse modellengamma. De nieuwe DB12, de nieuwe Vanquish, een opgefriste DBX. Eens kijken of het merk volgend jaar omzet weet te draaien met deze nieuwe modellen, zodat Aston Martin eindelijk uit het dal weet te komen. Je gunt het ze, want Aston Martin is een fantastisch mooi automerk.