Het gaat niet goed met Lotus: merk ontslaat medewerkers

Een ontslagronde voor Lotus in het Verenigd Koninkrijk.

Het rommelt bij Lotus en het merk ontkomt niet aan een ontslagronde. Lotus, ooit het speeltje van Colin Chapman en later geliefd bij puristen vanwege z’n ‘simplify, then add lightness’-filosofie, heeft aangekondigd dat er tot 270 banen verdwijnen in het Verenigd Koninkrijk. Daarover bericht de BBC.

De schuld ligt bij Trump. Oké, das te makkelijk. Het is een cocktail van moeilijke marktomstandigheden, een veranderende consumentensmaak en dus dan ook nog eens Amerikaanse importheffingen..

Lotus is inmiddels natuurlijk al een tijdje Chinees bezit. Het merk is in handen van moederbedrijf Geely. Die ook de toko’s van Volvo en Polestar runnen. Het van oorsprong Britse merk gaat meer samenwerken met het moederbedrijf. Deze ontwikkeling is slecht nieuws voor de werknemers in Hethel, want daardoor komt Lotus met een ontslagronde.

Het merk zit in een lastig pakket. Aan de ene kant zijn ze gestopt met hun bread en butter in vorm van de Elise en de Exige. Dat was onoverkomelijk geweest. Met deze modellen ga je niet overleven als kleine autofabrikant zijnde. Onder de schouders van Geely ging het hele merk over de kop. Er bleef een sportwagen (Emira), maar met de Eletre moest het echt volume gaan draaien.

De Eletre is echter een dure, grote, zware elektrische SUV. Daar zijn er al zoveel van. De traditionele Lotus-rijder zal niet van een Exige naar een Eletre gaan. Dus voor wie is deze auto nou eigenlijk?

Desalniettemin heeft het merk flink geïnvesteerd in een elektrische toekomst. £500 miljoen pompte het bedrijf in z’n fabrieken. Toch is het nog maar de vraag of Lotus op deze manier weet te overleven.

Kijk naar een merk als Maserati, waar ook geen hond de luxe elektrische modellen koopt. De markt voor dit soort auto’s is nog heel klein. Misschien heeft Lotus te vroeg voor deze stap gekozen. De consequenties zijn pijnlijk, zeker voor de medewerkers die het slachtoffer zijn van de ontslagronde van Lotus.