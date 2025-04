Nieuwe instapper maakt Tesla Cybertruck goedkoper (en kaler)

Psst, Tesla Cybertruck instapper kopen? Het is wel een kale harrie geworden.

Wat doe je als een auto niet meer goed verkoopt? Deze goedkoper maken natuurlijk. Dan kun je de prijzen verlagen van de bestaande modelvarianten, of je kiest gewoon voor een nieuwe instapper.

Tesla doet dat laatste met de Cybertruck, want er is een nieuwe instapper met alleen achterwielaandrijving. Dat deze variant zou komen riep ome Elon al met de onthulling in 2019. Je hebt er alleen 6 jaar op moeten wachten. Hier is ‘ie dan.

Met de nieuwe Tesla Cybertruck instapper hoopt het merk dit model weer een impuls te geven. De verkoopcijfers vallen echt tegen. Als je het vergelijkt met de reserveringen toen het model net uitkwam tenminste. Zo waren er initieel meer dan een miljoen reserveringen voor de Cybertruck. Tesla heeft sinds eind 2023 slechts 50.000 exemplaren afgeleverd. Die miljoen is nog heel ver weg..

Cybertruck RWD

De nieuwe RWD-variant had ooit een beloofde vanafprijs van onder de $40.000. Zoals wel vaker blijkt dat een fugazie-prijs. De officiële prijs is namelijk $71.985, inclusief $1.995 aan bezorgkosten. Daarmee is deze ‘instapper’ slechts $10.000 goedkoper dan de dual-motor AWD-versie. En je levert flink in qua uitrusting.

Zo duurt het sprintje naar 96 km/u (60 mph) 6,2 seconden. Dat is 2,1 seconden langer in vergelijking met de AWD-versie. Het verschil met de Cyberbeast, het topmodel, zelfs 3,6 seconden. Het goede nieuws is wel dat de RWD-versie een opgegeven rijbereik heeft van 563 kilometer. Dat is iets meer range dan zijn duurdere broers.

Dat komt deels door de standaard 18-inch velgen met enorme ballonbanden. Wie liever 20-inchers wil met all-terrainrubber moet $3.500 bijlappen en daarmee genoegen nemen met een lagere actieradius.

De trekcapaciteit is ook fors minder: 3.402 kg tegenover 4.990 kg bij de dual-motor versie. Het laadvermogen is met 910 kg nog redelijk, mits je de grotere wielen aanvinkt.

Kale harrie

Waar het verschil echt zit is de uitrusting. De adaptieve luchtvering maakt plaats voor een eenvoudiger systeem met schroefveren. De elektrisch bedienbare cover voor de laadruimte achterin? Foetsie. Ook is de ondervloeropbergruimte verdwenen. Net als de, extra verlichting en 240v en 120v aansluitingen. Was dat alles? Nee, je mist nog meer in deze uitgeklede Tesla Cybertruck instapper.

Binnenin krijg je stoffen bekleding, een versimpelde middenconsole, minder speakers (7 in plaats van 15) en geen scherm voor achterpassagiers. Ook ventilatie en stoelverwarming achter zijn verdwenen. Zelfs de HEPA-filter ontbreekt.

Tesla heeft serieus de kaasschaaf erbij gepakt met deze Cybertruck instapper. En dat voor een prijsverschil van slechts 10k. Dat maakt het toch geen aantrekkelijk pakket. Kan me niet voorstellen dat Amerikanen nu wel naar de dealer rennen voor deze gesmolten koelkast op wielen.