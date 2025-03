EU wil nog stééds alles elektrisch in 2035

Ook al zijn de CO2-doelen met 2 jaar uitgesteld, de EU wil nog steeds in 2035 de verbrandingsmotor uitbannen.

De opmars van de EV gaat niet zo hard als men hoopte, dus fabrikanten hebben de grootste moeite om de CO 2 -doelen te halen. Gelukkig ziet de EU ook in dat ze het fabrikanten niet té moeilijk moeten maken, dus daarom doen ze water bij de wijn. Maandag werd bekend dat fabrikanten 2 jaar extra krijgen om de CO 2 -doelen te halen.

Je zou denken: met dit uitstel komt het plan om in 2035 de verkoop van auto’s met verbrandingsmotor te verbieden ook op losse schroeven. Maar nee, de Eurocommissaris Tzitzikostas laat weten dat ze gewoon blijven vasthouden aan 2035. Ook het tussendoel voor 2030 blijft staan.

De fabrikanten die straks in 2027 met de hakken over de sloot gaan, moeten dus vervolgens alsnog een inhaalslag gaan maken om de doelen van 2030 te halen. Volvo en Polestar kunnen in ieder geval tevreden zijn, want zij hebben hun huiswerk wel gedaan en vonden het uitstel oneerlijk.

Dit was overigens niet het enige wat Tzitzikostas te melden had, hij presenteerde een heel actieplan voor de Europese auto-industrie. Brussel wil onder meer €1,8 miljard investeren in accuproductie. Dit moet de concurrentiepositie van de Europese auto-industrie versterken.

Om te zorgen dat we niet achter de feiten aanlopen op het gebied van AI en autonoom rijden komt er een speciale ‘European Connected and Autonomous Vehicle Alliance’. Dit moet ervoor zorgen dat de koppen bij elkaar worden gestoken op dit gebied. Ook gaat de EU zorgen dat de wetgeving wordt versoepeld voor autonoom rijden. In dit project wordt ook nog eens €1 miljard gestoken, wat deels van private investeerders komt.

Foto: Audi RS e-tron GT, gespot door @ecnerualcars