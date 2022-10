De nieuwe Maserati GranTurismo vs. de oude: zoek de verschillen

We zetten de nieuwe en de oude Maserati GranTurismo eens naast elkaar om te kijken hoe groot (of klein) de verschillen zijn.

De opvolger tekenen van een bloedmooie auto is óf heel makkelijk, óf heel moeilijk. Dat ligt er maar net aan hoe vernieuwend je wil zijn. Maserati koos met de nieuwe GranTurismo duidelijk voor evolutie. Het resultaat is dus – wederom – een bloedmooie auto.

Het nadeel is dat je twee keer moet kijken om de nieuwe en de oude GranTurismo uit elkaar te houden. Om de verschillen wat inzichtelijker te maken zetten we de twee generaties even naast elkaar. We beperken ons tot de uiterlijke verschillen, collega @willeme heeft alle details van de nieuwe GranTurismo vanochtend al uit de doeken gedaan.

De voorkant

GranTurismo (2018) GranTurismo (2023)

De nieuwe Maserati GranTurismo is het makkelijkst te herkennen aan de voorkant. Daar zien we namelijk compleet nieuwe koplampen die heel veel lijken op die van de MC20. En op die van de F-type, volgens sommigen.

Met de grille gaat Maserati juist weer iets verder terug in de tijd. Die was eerst meer afgerond, maar met de laatste facelift (die je op de foto’s ziet), was deze hoekig geworden. Met de nieuwe GranTurismo gaat Maserati nu weer terug naar de oorspronkelijke vorm.

De zijkant

GranTurismo (2018) GranTurismo (2023)

Aan de zijkant is het ‘zoek de verschillen’-gehalte het grootst. De gelijkenissen zijn dusdanig groot dat je je afvraagt of het wel een volledig nieuw model is. De daklijn en de proporties zijn vrijwel identiek.

De hoogte is ook op de millimeter gelijk, maar de nieuwe GranTurismo is wel 46 mm langer en 42 mm breder dan de oude. De wielbasis is juist 23 mm korter. Maar dat zie je allemaal niet met het blote oog.

De zichtbare verschillen zitten ‘m in de details. De deurgrepen zijn bijvoorbeeld verzonken en de spiegels zijn bevestigd op de deuren in plaats van op de A-stijl. Ook is de tanktop verder naar achteren geplaatst. Je kan het maar weten.

De achterkant

GranTurismo (2018) GranTurismo (2023)

Aan de achterkant is het meest gedateerde designelement aangepakt: de achterlichten. De neus van de facelift had zomaar in 2018 ontworpen kunnen zijn, maar de achterlichten verraadden toch de ware leeftijd van de auto. De smalle nieuwe LED-achterlichten zijn dan ook een flinke sprong voorwaarts.

Toegegeven, voor de vergelijking van de uitlaten hebben we niet de beste foto gepakt. Dit linkse GranTurismo is namelijk de MC Sport-uitvoering, met twee centrale uitlaten á la MC Stradale. De oude GranTurismo is ook gewoon met vier uitlaatpijpen geleverd, dus wat dat betreft is er niks nieuws onder de zon.

De binnenkant?

Plaatjes van het interieur kunnen we helaas nog niet vergelijken, om de eenvoudige reden dat we die nog niet hebben. Van de nieuwe dan. Die moet Maserati blijkbaar nog maken.

Voorlopig is het in ieder geval nog makkelijk voor de spotters: als je een GranTurismo tegenkomt kun je er vanuit gaan dat het de ‘oude’ is. Maserati doet nog geen uitspraken over het begin van de leveringen. Het feit dat er nog geen interieurfoto’s zijn is wellichte een teken dat het nog wel even kan duren.