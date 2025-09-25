Ligt de maximumsnelheid straks lager in Duitsland dan in Nederland?

Jaarlijks kunnen jij en ik teruglezen hoeveel mensen er in het Nederlandse verkeer zijn overleden of gewond zijn geraakt. Zo weten we precies of we goed bezig zijn of niet en of daar maatregelen voor nodig zijn. Blijkbaar gebeurt zo’n diepgravend onderzoek niet zo vaak bij onze buren in Duitsland.

De universiteit van Bochum heeft voor het eerst sinds 1977 wetenschappelijk onderzoek gedaan dat voor of tegen een snelheidslimiet op de Autobahn zijn. Destijds onderzochten wetenschappers de effecten van een snelheidslimiet van 130 km/u in vergelijking met de adviessnelheid. Het was een experiment dat werd uitgevoerd op ongeveer 3.000 kilometer autobahn.

Uit de studie van bijna 50 jaar geleden bleek dat de invoering van een snelheidslimiet van 130 km/u het aantal ongevallen met persoonlijk letsel met ongeveer 10 procent en het aantal doden en zwaargewonden met ongeveer 20 procent verminderde. Je leest het misschien niet graag, maar toen was er dus al genoeg reden om een snelheidslimiet in te voeren op de Duitse snelwegen.

Onderzoek naar de Duitse snelweg

Nu is er opnieuw onderzoek gedaan, dat ook nog eens veel uitgebreider is dan het experiment uit ’77. De informatie komt van ongeveer de helft van het Duitse snelwegennet en bestrijkt de jaren 2017 tot en met 2019. Er is ook gekeken naar factoren als wegomstandigheden, verkeersintensiteit en weersomstandigheden.

Volgens de onderzoekers moet ook de nieuwe studie met een korreltje zout worden genomen. “Omdat weggedeelten met en zonder snelheidslimiet gemiddeld systematisch verschillen en omdat nooit alle relevante gevaren volledig in de dataset kunnen worden weergegeven, blijft een dergelijke vergelijking onvermijdelijk onvolledig”, legt wetenschapper Maike Metz-Peeters uit.

Minder hard rijden op de Autobahn dan in Nederland

Goed, wat komt er dan uit het onderzoek? Volgens de wetenschappers zou de maximumsnelheid omlaag moeten naar 120 km/u. Wanneer er een snelheidslimiet van 120 km/u wordt ingevoerd op de Autobahn, zouden er volgens het onderzoek veel minder ongelukken plaatsvinden.

Het aantal ongevallen met ernstig letsel zou met 26 procent dalen en het aantal verkeersdoden met maar liefst 35 procent. Dat zijn 53 dodelijke ongevallen met 58 doden, 649 ernstige ongevallen met ongeveer 904 zwaargewonden en 801 lichte ongevallen met ongeveer 1.375 lichtgewonden minder. Tevens zouden de Duitsers ongeveer € 216 miljoen aan ongevalskosten besparen met een maximumsnelheid van 120 km/u.

Indrukwekkende cijfers die volgens de wetenschappers nog ”conservatief ingeschat” zijn. ”De werkelijke effecten zouden nog sterker kunnen zijn”, denken de geleerden. Zij zien dat er vooral ongelukken voorkomen kunnen worden bij op- en afritten, en op minder drukke weggedeelten als er een snelheidslimiet geldt.

Dat zou toch wat zijn: als de Duitsers straks massaal naar hier komen om even 10 km/u harder te kunnen rijden dan in hun thuisland.

Foto: Lamborghini Huracán gespot door @daanpluimers

Via Ruhr Universität Bochum