Ja hoor: nog meer brandstofaccijnzen betaald in 2021

De automobilist spekt lekker de staatskas nu het blijkt dat er nog meer brandstofaccijnzen zijn geïnd in 2021.

Belasting betalen, we moeten het allemaal. Of we het nu leuk vinden of niet, het hoort bij het leven. Tegenwoordig is alles duur en het wordt nog duurder. Dat bleek de afgelopen jaren ook wel toen de brandstofprijzen hoogtes aantikte die we nog nooit gezien hebben. Dit blijkt de staatskas lekker te vullen.

Brandstofaccijnzen 2021

Ja, de auto blijft toch een goede melkkoe. Dat was het en is het, blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het merendeel van je geld dat je besteed aan een litertje brandstof verdwijnt richting de overheid. Laten we wel eerlijk zijn, het geld wordt ook wel (redelijk) goed besteed. We hebben een goede infrastructuur, zeker in vergelijking met andere landen. Maar we hebben altijd wel wat te klagen. En dat doen we nu ook weer!

Want het blijkt dat de overheid in 2021 nog meer brandstofaccijnzen heeft opgehaald dan dat het al deed. De opgehaalde brandstofaccijnzen stegen met 3,9 procent. Hierdoor haalde de overheid een goede 291 miljoen meer op (!). In totaal werd er in 2021 voor 7,66 miljard euro aan brandstofaccijnzen opgehaald. Naast de inflatiecorrectie die altijd wordt gedaan, kwam de toename tot stand doordat de automobilist meer kilometers reed. Meer kilometers rijden, is meer tanken, is meer belasting betalen. Hé, dat lijkt net wel op rekeningrijden.

Afbeelding via het CBS

Betalen zal je

Toch zijn de opbrengsten nog niet op het niveau van 2019. Dit was pre-corona en toen reden we nog meer. Misschien dat we dit record in 2022 kunnen evenaren. Overigens bleef de afgedragen personenauto’s en motorrijwielen belasting (BPM) ongeveer gelijk met 1,5 miljard euro. De motorrijtuigenbelasting (MRB) ging wel omhoog met 104 miljoen euro en komt op 6 miljard euro. Dit komt volgens het CBS door het toenemende wagenpark in Nederland, maar ook door de verhoging van de belasting door de inflatie.

Bij bedrijven en instellingen stegen de lasten nog harder wat betreft kosten met betrekking op de brandstofaccijnzen. Hier werd het 6 procent duurder. Het kan dus altijd erger…