Het is zover: de eerste ”elektrische snelweg” ter wereld is openbaar!

Is dit het einde van lange laadstops?

Opladen blijft een dingetje bij elektrische auto’s. Ook al gaat het steeds sneller en kan het op steeds meer plekken; het feit dat je je laadstops moet plannen neemt wat vrijheid weg. Gelukkig zijn er weinig industrieën innovatiever dan de autobranche en dus wordt er gewerkt aan oplossingen.

Eén van de mogelijke uitkomsten is dynamisch inductieladen. Hierbij laadt de EV op tijdens het rijden over een speciale weg. We leggen je er zo meer over uit. Belangrijk voor nu: Frankrijk heeft een primeur te pakken. Op de A10 tussen Parijs en Bordeaux kunnen elektrische auto’s die kunnen inductieladen voortaan energie bijtanken zonder te stoppen.

Het project is een samenwerking tussen Vinci Construction, Electreon, Gustave Eiffel University en Hutchinson. De testomgeving moet aantonen dat inductieladen op hoge snelheid en onder realistische verkeersomstandigheden werkt. Ik heb het er hier al eens eerder over gehad. De reden voor het nieuwe bericht is dat het project een nieuwe fase ingaat.

In de nieuwe fase rijden er vier prototypevoertuigen over het traject: een vrachtwagen, een bestelwagen, een personenauto en een bus. De eerste testresultaten zijn binnen en vrij veelbelovend. Volgens Vinci worden de accu’s daadwerkelijk bijgeladen tijdens het rijden, met een rendement van ongeveer 85 procent. Oftewel, het werkt!

Hoe werkt de elektrische snelweg in Frankrijk?

Het systeem maakt gebruik van inductie: zo’n tien centimeter boven het asfalt liggen 900 koperen spoelen (ongeveer 600 per kilometer), die worden gevoed door krachtige elektrische units langs de weg. De voertuigen zijn voorzien van ontvangers in het chassis, die de energie draadloos oppikken.

Vinci zegt dat het systeem tot 300 kW piekvermogen en gemiddeld 200 kW kan leveren. In de praktijk betekent dat één kilometer extra actieradius per gereden kilometer voor een vrachtwagen, en twee tot drie kilometer voor lichtere voertuigen. Je zou dus met een vollere accu thuis kunnen komen dan waarmee je bent vertrokken.

De voor- en nadelen

Tuurlijk, opladen terwijl je rijdt zorgt voor minder laadstops. Maar er zijn nog meer voordelen waar je misschien op voorhand niet aan denkt. Als dynamisch inductieladen gemeengoed wordt, hoeven elektrische auto’s volgens Vinci geen grote batterijen meer te hebben. Kleinere accu’s betekenen niet alleen goedkopere auto’s, maar ook een lichtere (en dus prettigere) auto en minder impact op het milieu.

Toch is er een reden waarom nog geen land dit grootschalig heeft ingevoerd: geld. Het systeem kost volgens Vinci Autoroutes zo’n vier miljoen euro per kilometer, exclusief onderhoud. Au. Nu kan ik me voorstellen dat je tol kunt vragen voor het opladen, maar toch. Daarnaast kan het merendeel van de huidige EV’s niet inductieladen.

Kortom, de technologie werkt, dat is inmiddels bewezen. Maar tussen een testtraject van veertig kilometer en een Europees netwerk van 50.000 kilometer asfalt met spoelen zit een wereld van verschil. Zolang de kosten niet drastisch dalen, lijkt het inductieladen op de snelweg voorlopig meer een technisch kunstje dan een realistische oplossing. Indrukwekkend? Ja. Het einde van de laadpauze? Het begin van het einde, maximaal.

Foto: Porsche Taycan Turbo GT Weissach Package gespot door @defriezencrew