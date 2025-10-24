Bekende Audi maakt een Renault 5-achtige comeback als de nieuwe instapper!

Historisch verantwoord van Audi.

Helaas zijn de gebeden van @Wouter niet verhoord. Onze hoofdredacteur sprak eerder dit jaar Audi-baas Gerhard Döllner over het pensioen van de A1 en Q2. De twee kleintjes houden het voor gezien, maar Audi blijft wel actief in het kleintjessegment. Wat de nieuwe Audi-instapper ging zijn, wilde Döllner destijds nog niet zeggen. Wij hoopten op een lekkere hatchback met sportief onderstel, maar dat gaat er niet komen.

Spyshots (die we omwille van copyright helaas niet met je mogen delen) verklappen wat de volgende zet is van Audi: een Renault 5-achtige comeback. De bron voor dit verhaal is het Britse Autocar. Zij hebben de opvolger van de A1 en Q2 gezien tijdens een testcyclus. De beelden liegen er niet om. De nieuwe Audi-instapper is zonder enige twijfel een nieuwe A2! Audi hanteert ongeveer hetzelfde aerodynamisch verantwoorde ontwerp. Het is een crossovertje ter grootte van de Skoda Elroq.

Om je toch een idee te geven van hoe een elektrische A2 eruit ziet, grijp ik terug op een eerder project van Audi. Een stel studenten mocht aan de slag met het A2-ontwerp, maar dan in de moderne tijd. Het resultaat mocht er zijn, al vrees ik dat de testauto van Audi zelf minder op de oude A2 lijkt.

Het platform

Het is nog de vraag welk platform Audi krijgt toegewezen van de VAG. Het zou de MEB-basis van de Q4 e-tron, VW ID.4, Ford Capri enzovoorts kunnen zijn of het nieuwe Entry-platform van de Cupra Raval, Volkswagen ID.2 en Skoda Epiq. Gezien de afmetingen van het testvoertuig neig ik naar de eerste optie.

Of de instap-Audi ook echt A2 e-tron gaat heten is nog onduidelijk. De baas van Audi heeft weleens laten vallen dat historische namen mogelijk terugkeren bij de vier ringen, maar dat biedt nog geen garanties.

Wat de naam ook is, de kleinste Audi moet net als zijn grote broers luxe bieden. Döllner zei eerder: ”Er zijn niet veel merken in de wereld die het kunnen, maar ik denk dat Audi een echt premium A-segmentmodel kan aanbieden.” Laat maar komen dan!

Bron: Autocar