Bekende Audi maakt een Renault 5-achtige comeback als de nieuwe instapper!

Historisch verantwoord van Audi.
Helaas zijn de gebeden van @Wouter niet verhoord. Onze hoofdredacteur sprak eerder dit jaar Audi-baas Gerhard Döllner over het pensioen van de A1 en Q2. De twee kleintjes houden het voor gezien, maar Audi blijft wel actief in het kleintjessegment. Wat de nieuwe Audi-instapper ging zijn, wilde Döllner destijds nog niet zeggen. Wij hoopten op een lekkere hatchback met sportief onderstel, maar dat gaat er niet komen.
Spyshots (die we omwille van copyright helaas niet met je mogen delen) verklappen wat de volgende zet is van Audi: een Renault 5-achtige comeback. De bron voor dit verhaal is het Britse Autocar. Zij hebben de opvolger van de A1 en Q2 gezien tijdens een testcyclus. De beelden liegen er niet om. De nieuwe Audi-instapper is zonder enige twijfel een nieuwe A2! Audi hanteert ongeveer hetzelfde aerodynamisch verantwoorde ontwerp. Het is een crossovertje ter grootte van de Skoda Elroq.
Om je toch een idee te geven van hoe een elektrische A2 eruit ziet, grijp ik terug op een eerder project van Audi. Een stel studenten mocht aan de slag met het A2-ontwerp, maar dan in de moderne tijd. Het resultaat mocht er zijn, al vrees ik dat de testauto van Audi zelf minder op de oude A2 lijkt.
Het platform
Het is nog de vraag welk platform Audi krijgt toegewezen van de VAG. Het zou de MEB-basis van de Q4 e-tron, VW ID.4, Ford Capri enzovoorts kunnen zijn of het nieuwe Entry-platform van de Cupra Raval, Volkswagen ID.2 en Skoda Epiq. Gezien de afmetingen van het testvoertuig neig ik naar de eerste optie.
Of de instap-Audi ook echt A2 e-tron gaat heten is nog onduidelijk. De baas van Audi heeft weleens laten vallen dat historische namen mogelijk terugkeren bij de vier ringen, maar dat biedt nog geen garanties.
Wat de naam ook is, de kleinste Audi moet net als zijn grote broers luxe bieden. Döllner zei eerder: ”Er zijn niet veel merken in de wereld die het kunnen, maar ik denk dat Audi een echt premium A-segmentmodel kan aanbieden.” Laat maar komen dan!
Bron: Autocar
Reacties
Hawkeye72 zegt
Wat een top plan!
mashell zegt
Historische namen…. Nu Audi aan het rommelen geslagen is met de A modellen en zelfs twee Audi A6en aanbiedt die heel verschillend zijn zou een terugkeer naar nummers als 60, 80, 100 en 200 een optie kunnen zijn.
Robert zegt
Dat was ook niet allemaal koek en ei:
– de Audi 50 was een opzichzelfstaand model wat pas succesvol werd dankzij de rebadge naar VW Polo.
– de Audi 80 heette in de VS de Audi 4000, waarbij de B1 en B2 generatie i.t.t. ‘mainland Europe’ ook als stationwagen te koop was: dat was dan overigens weer een gerebadgete VW Passat Variant.
– de Audi 90 was feitelijk niets anders dan een Audi 80 in luxere trim en met vijfcilinder.
– de Audi 100 heette in de VS Audi 5000.
– de Audi 200 was een ‘luxe trim’ (met een iets gewijzigd front) van de Audi 100, en altijd met vijfcilinder.
– de Audi 200 met 8 cilinders werd dan weer de Audi V8 genoend.
Jurgen zegt
Hiermee kan Audi meer auto’s verkopen dan Mercedes en vooral BMW. Kunnen ze eindelijk zeggen dat ze het grootste premium merk zijn;)
Johanneke zegt
Zo’n A2 had eigenlijk altijd een EV moeten zijn. Zou het enige nadeel ook weg zijn, te weinig pit. Bizar dat ze 25 jaar geleden al zo’n goede stadsauto konden ontwikkelen. Maarja zag er apart uit en vrij duur in aanschaf, dus geen succes geworden.
b00st zegt
Had een mooie concurrent kunnen zijn voor de oude i3.
morph zegt
De titel deed me denken aan de Audi 50. Niet dus, weer zo’n lelijk hok gereanimeerd.
Robert zegt
Ik vind de oer-A2 anders erg fraai oud geworden, en deze is z’n tijd (te) ver vooruit gebleken. Ook niet verbazingwekkend dat je ze nog verrassend veel ziet rijden, wetende dat ook de jongste exemplaren inmiddels dik 20 jaar oud zijn, en dat er voor exemplaren met een lage km-stand soms stevige prijzen worden betaald.
potver7 zegt
Het zou pas echt van lef getuigen als ze het nieuwe ding onderhuids net zo revolutionair maken als het origineel, en ze het aandurven om het platform zodanig aan te passen dat de afmetingen en verhoudingen gewoon kloppen. Dus een relatief smal en hoog autootje.
Maar ik weet nu al dat dat niet gaat gebeuren, het wordt gewoon een opvolger van de Q2 die alleen qua lijnenspel lijkt op de originele A2.
vaakbenjetebang zegt
Aangezien de spirituele opvolger van de A2 volgens mij toch echt de i3 is, moet de naam van deze nieuwe auto toch echt Q4 worden.