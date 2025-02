Binnenkort kun je met een gerust hart op vakantie met je EV

Voor de vakantie in Zuid-Frankrijk heeft je EV straks geen laadpauzes meer nodig.

Fijn dat elektrische auto’s een steeds grotere actieradius krijgen, maar ideale vakantieauto’s zijn het nog niet. Zeker als je op wintersportvakantie gaat. De vele snelwegkilometers vreten de batterij sneller op dan je zou hopen waardoor je vaker moet stoppen voor een plas- en laadpauze dan je lief is. Maar hoe lang blijft dat nog de realiteit? In Frankrijk werken ze hard om ook Nederlandse toeristen met een EV vakantie vieren in hun land.

De manier waarop Frankrijk dit doet, is niet nieuw. De beheerder van de Franse wegen dat je vast kent van de tolpoortjes, Vinci, werkt aan het project ‘Charge as you drive’. Dit houdt in dat Vinci voor inductieladen op de Franse snelweg wil zorgen. Zoals gezegd wordt hier ook in andere landen al mee geëxperimenteerd. Wat er volgens Vinci anders is in Frankrijk is dat de laatste stap wordt gezet voordat de speciale weg wordt geopend voor boeren, burgers en buitenlui.

Wat is inductieladen?

Dikke kans dat je deze letters leest vanaf een smartphone. De wat nieuwere modellen kunnen draadloos laden. Je legt je smartphone op een plateautje en de batterij wordt gevuld. Bij een snelweg werkt het in principe hetzelfde. In de weg zitten spoelen die een elektromagnetisch veld uitzenden. Onder de auto zit dan weer een ontvangersspoel die het elektromagnetisch veld kan omzetten in elektriciteit.

Hoe ver is Frankrijk?

Vinci spreekt van ”een wereldprimeur op een snelweg” en dat de testfase er dus bijna op zit. Toch denk ik niet dat je komende zomervakantie al kunt inductieladen in Frankrijk. De laatste test bestaat uit 1,5 kilometer op de A10 bij Angervilliers. Op 6 januari zijn de spoelen onder het wegdek gelegd.

Zodra het magnetisch veld sterk genoeg is, kan de laatste proef beginnen. Hierbij rijdt een elektrische vrachtwagen, bedrijfsauto, personenauto en bus met ontvanger over de weg. Gezien de tijd die er nu al in gaat zitten, zal het wel even duren voordat de hele Route de Soleil beschikt over inductieladers. Van de andere kant: alle beetjes helpen.

Niet alleen fijn voor gebruikers

De Franse wegbeheerder ziet niet alleen voordelen voor automobilisten, maar ook voor makers van EV’s. Zodra inductieladen grootschalig is uitgerold, kan de batterij worden verkleind. Dat zou elektrische auto’s dan weer lichter en goedkoper om te produceren maken. Ook zou er dan meer ruimte zijn voor extra software, bijvoorbeeld voor autonome functies. Dat zullen we binnenkort nodig hebben wanneer hier ook zelfrijdende auto’s legaal zijn.