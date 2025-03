Dit is hem: de elektrische BMW 3-Serie van de Neue Klasse!

BMW smijt een setje spyshots op het internet.

BMW heeft het razend druk. Afgelopen zondag zagen we hoe het merk in een koud gebied aan het testen was met een nieuwe 7-Serie. Die beelden werden vastgelegd door spotters. Nu speelt BMW open kaart en deelt zelf een mapje afbeeldingen van de testwerkzaamheden met een prototype van de elektrische 3-Serie.

BMW noemt de auto op de foto’s ”NA0”, maar we zien natuurlijk allemaal dat dit een pre-productieversie is van de Neue Klasse sedan conceptauto. Het duurt wel nog even voordat het uiteindelijke productiemodel er is. Eerst is de iX3 (Neue Klasse X) dit jaar aan de beurt. Pas later (ergens in juli 2026 volgens de laatste geruchten) begint de productie van de nieuwe elektrische 3-Serie.

Kom op met de foto’s!

Oké, oké, rustig maar. Klik eens rustig door de galerij heen. Helaas hebben we geen beeld van de bips van de BMW. Ach ja, dan doen we het voorlopig hiermee. Tevreden?

Volgens BMWBlog gaat de elektrische 3-Serie veel lijken op volgende generatie, de G50. Het vooraanzicht ziet er al een stuk strakker en ingetogener uit, al was dat niet zo moeilijk. De grille is heel erg geslonken in de hoogte, maar niet in zijn breedte. Daarnaast kijken de dubbele koplampen net wat anders uit hun doppen. Die lijken, afgaande van dit prototype, niet echt op de conceptauto. Of zou BMW die bewaren voor de M3?

Verder zien we verzonken deurgrepen voor minder luchtweerstand en weten we dat er in de cabine geen normaal bestuurdersdisplay te vinden is. In plaats daarvan krijgt de i3 het nieuwe iDrive-systeem met informatie over de hele breedte en een 17,9-inch groot middenscherm.

De krachtbron van de elektrische 3-Serie

Meer informatie over het testvoertuig geeft BMW helaas niet. We weten wel al dat er gebruik wordt gemaakt van een nieuwe generatie accu’s en elektromotoren. Je weet wel, met die vier ”superbreinen”. Exacte vermogenscijfers hebben we nog niet, maar met het koppel moet het wel goed zitten.