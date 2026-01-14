Officieel: elektrische BMW M3 krijgt nep-schakelmomenten en meer!

BMW deelt een heel stel nieuw details over de elektrische M-modellen.

Na zo’n jaarwisseling kunnen we ineens spreken dat dit het jaar is van de VW ID. Polo, Audi Q9 en Neue Klasse 3 Serie. Voor de eerste volledig elektrische BMW M3 komt 2026 echter nog te kort. BMW wil het model wel al volgend jaar op de markt brengen. In aanloop daarnaartoe wordt er met mondjesmaat wat informatie gedeeld. Zo ook vandaag.

Allereerst vertelt BMW een aantal zaken die we allang wisten. Denk aan het ‘Heart of Joy’-principe en zijn M eDrive bestaande uit vier separate elektromotoren (eentje per wiel). Helaas, we weten nog steeds niet wat de vermogensafgifte per motor of van het kwartet samen is.

De batterij

Vanaf vandaag weten we wel dat het nieuwe motorprincipe gekoppeld is aan een 100-kWh batterij die op 800-volt technologie werkt. Op- en ontladen moet door die techniek pijlsnel gaan. Wederom: hoe snel verklapt BMW nog niet. Hoe groot de range is, maakt BMW ook niet bekend. Alleen dat de actieradius geschikt is voor lange snelwegritten.

Daarnaast meldt BMW dat er speciale rijmodi zijn waarin de elektromotoren worden losgekoppeld en even rust krijgen. Op dat moment heb je dus een echt achterwielaandrijver. En zo komen er nog wat snufjes om de elektrische M3 nog lekkerder te maken.

Controverse

Een aantal van de snufjes kan echter voor gemixte reacties gaan zorgen. Naast de voorgeprogrammeerde rijmodi heeft BMW het ook over ”gesimuleerde schakelmomenten en een exclusief geluidslandschap dat perfect bij de Neue Klasse past”.

We hebben geen idee wat je moet denken bij dat geluid, maar de schakelmomenten zijn overduidelijk. Je kent dit van de Hyundai Ioniq 5 N. Helaas zien we geen beelden van het interieur waardoor we niet weten of er een gesimuleerde handbak in zit of enkel een paar flippers achter het stuur.

Overigens heeft BMW het in het persbericht niet één keer over een M3 of 3 Serie. Het merk rept enkel over ”de BMW M Neue Klasse”. Op de afbeeldingen zien we toch duidelijk de vorm van een 3 Serie. In die gedaante zal het nieuwe platform als eerst ter aarde komen.

Zo’n platform is niet goedkoop, dus kan BMW er maar beter het maximale uithalen. Geen wonder dus dat alle elektrische modellen van BMW M Neue Klasse, het viertal elektromotoren krijgt. Je voelt hem aankomen: welke M-modellen dit precies zijn, weten we niet.