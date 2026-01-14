Officieel: elektrische BMW M3 krijgt nep-schakelmomenten en meer!

BMW deelt een heel stel nieuw details over de elektrische M-modellen.
Na zo’n jaarwisseling kunnen we ineens spreken dat dit het jaar is van de VW ID. Polo, Audi Q9 en Neue Klasse 3 Serie. Voor de eerste volledig elektrische BMW M3 komt 2026 echter nog te kort. BMW wil het model wel al volgend jaar op de markt brengen. In aanloop daarnaartoe wordt er met mondjesmaat wat informatie gedeeld. Zo ook vandaag.
Allereerst vertelt BMW een aantal zaken die we allang wisten. Denk aan het ‘Heart of Joy’-principe en zijn M eDrive bestaande uit vier separate elektromotoren (eentje per wiel). Helaas, we weten nog steeds niet wat de vermogensafgifte per motor of van het kwartet samen is.
De batterij
Vanaf vandaag weten we wel dat het nieuwe motorprincipe gekoppeld is aan een 100-kWh batterij die op 800-volt technologie werkt. Op- en ontladen moet door die techniek pijlsnel gaan. Wederom: hoe snel verklapt BMW nog niet. Hoe groot de range is, maakt BMW ook niet bekend. Alleen dat de actieradius geschikt is voor lange snelwegritten.
Daarnaast meldt BMW dat er speciale rijmodi zijn waarin de elektromotoren worden losgekoppeld en even rust krijgen. Op dat moment heb je dus een echt achterwielaandrijver. En zo komen er nog wat snufjes om de elektrische M3 nog lekkerder te maken.
Controverse
Een aantal van de snufjes kan echter voor gemixte reacties gaan zorgen. Naast de voorgeprogrammeerde rijmodi heeft BMW het ook over ”gesimuleerde schakelmomenten en een exclusief geluidslandschap dat perfect bij de Neue Klasse past”.
We hebben geen idee wat je moet denken bij dat geluid, maar de schakelmomenten zijn overduidelijk. Je kent dit van de Hyundai Ioniq 5 N. Helaas zien we geen beelden van het interieur waardoor we niet weten of er een gesimuleerde handbak in zit of enkel een paar flippers achter het stuur.
Overigens heeft BMW het in het persbericht niet één keer over een M3 of 3 Serie. Het merk rept enkel over ”de BMW M Neue Klasse”. Op de afbeeldingen zien we toch duidelijk de vorm van een 3 Serie. In die gedaante zal het nieuwe platform als eerst ter aarde komen.
Zo’n platform is niet goedkoop, dus kan BMW er maar beter het maximale uithalen. Geen wonder dus dat alle elektrische modellen van BMW M Neue Klasse, het viertal elektromotoren krijgt. Je voelt hem aankomen: welke M-modellen dit precies zijn, weten we niet.
Reacties
mashell zegt
Oei. Veel blik boven de wielen. Lijkt er op dat BMW nog niet bevrijd is van dat wat de 5 en de 7 serie zo lomp maakt.
Marco(s) zegt
De vorm lijkt steeds meer op Amerikaanse muscle cars. Dat gevoel kreeg ik al bij de 7 en 5 en nu ook bij deze 3.
Dat fake geluid en die fake schakelelementen daar snap ik helemaal niks van! Ik kan me niet voorstellen dat daar iemand op zit te wachten? Als je er voor kiest om elektrisch te gaan rijden dan doe je dat mijns inziens niet voor fake toeters en bellen. Op mijn Taycan zet ik dat fake geluid consequent uit, verschrikkelijk!
jaso013 zegt
Zo in de wrap is al te zien dat dit geen mooi model gaat worden. Groot en lomp.
Johanneke zegt
Zal mij niks verbazen als deze actieve aero zal krijgen. Want dan kan je gladder zijn op de snelweg, meer downforce op het circuit. Hoef je geen keuze te maken tussen actieradius en prestaties.
drdre1 zegt
Lijkt een mooie auto te gaan worden, beter dan de concept. Zo’n mule hebben ze tegenwoordig met nog meer lijntjes en kleurtjes beplakt. 🤔 Mss omdat de camera’s ook telkens beter worden?
mc96 zegt
Als de gewone i3 ook met de 100kw batterij komt gaat die een hele serieuze range krijgen…
Zag Doet zegt
Nep-schakelmomenten — gimmick of meerwaarde?
💭 Voor puristen: Er is ongetwijfeld verdeeldheid.
Het toevoegen van nep-schakelmomenten en kunstmatige geluiden spreekt tot de verbeelding — maar het blijft software-theater zonder mechanische koppeling of echte versnellingsbak. Voor sommige autoliefhebbers voelt dat wat gekunsteld aan.
💡 Voor de mainstream rijder: Dergelijke features kunnen het EV-rijgevoel juist leuker of intuïtiever maken — zeker als je gewend bent aan auto’s met ‘echte’ versnellingen. Ze helpen om de overgang naar elektrische aandrijving menselijker aan te laten voelen.
Het is vergelijkbaar met wat Hyundai al introduceerde bij de Ioniq 5 N — en dat kreeg best positieve reacties, juist omdat het gevoel van schakelen en geluid een emotionele dimensie toevoegt aan EV’s.
Mini Joe zegt
Het is nep en het blijft nep, lekker “premiuuuuuum”