Dit is de echte reden dat Horner ontslagen is bij Red Bull

Tenzij jij een betere reden weet, dan horen we dat graag!

Het was een beetje een donderslag bij heldere hemel vanochtend. Ineens kwam het nieuws naar buiten dat de baas van Max Verstappen per direct de biezen mag pakken bij Red Bull. Niet eens in de zomerstop, maar per direct wieberen. Daar moet wel iets heftigs gebeurd zijn. Maar wat is de reden?

Nou hebben wij bij Autoblog vrijwel overal ogen en oren, maar zover ik weet zit er nog niemand binnen bij het team van Red Bull. Maar dat betekent niet dat we de ware reden voor het ontslag niet te weten willen komen. Sterker, we hebben een aantal theorieën bedacht, de reden zit er waarschijnlijk wel bij.

Dit is de echte reden van het ontslag van Horner

Allereerst kijken we even naar de familie Verstappen. Het mag bekend zijn dat zij al een tijdje geen fan meer zijn van Horner. Het gedoe met de grensoverschrijdende appjes, het niet bij elkaar kunnen houden van de geoliede machine. Allemaal zaken waar Jos, Raymond en Max niet heel warm van werden.

Het zou dus kunnen dat het kamp Verstappen heeft geëist dat Horner de laan uit werd gestuurd, als er überhaupt een kans zou blijven bestaan dat Max komend jaar nog voor Red Bull zal uitkomen. Aangezien Max minder makkelijk te vervangen is dan een teambaas, zou dat een reden kunnen zijn.

Of is dit de reden?

Het kan ook zijn dat Max heeft gezegd Red Bull te verlaten en dat dit voor het hoofdkantoor in Salzburg een goede reden was om Horner eruit te gooien. Dat het al geruime tijd niet botert tussen Christian en enkele hoge piefen is evident en dit is natuurlijk een goede reden.

Het zou ook verklaren waarom ze bij Red Bull niet hebben gewacht tot de zomerstop of zelfs het einde van het seizoen. Het ijzer smeden als het heet is, zogezegd. En het zou niet de eerste keer zijn dat een werknemer op zo’n manier de laan uit wordt gestuurd.

Maar dit kan het ontslag van Horner ook verklaren

Het kan ook zijn dat Horner heeft besloten zélf op te stappen bij Red Bull. Dat hij de interne machtsstrijd aan het verliezen was, dat besefte en besloot ‘ik geef de pijp aan Maarten’. Het is natuurlijk niet fijn werken als je weet dat iedereen van je af wil en misschien knapte er wel iets.

Al willen we deze theorie eigenlijk al een beetje downplayen. Mocht dit het geval zijn geweest had hij waarschijnlijk ook wel gewacht tot de zomerstop en vooral; dan had in de persverklaringen het obligate ‘in goed overleg’ gestaan. En dat is nu niet het geval.

Dit zijn zomaar drie theorieën die het ontslag van Horner bij Red Bull verklaren en we denken dat de echte reden er tussen staat. Maar aan de andere kant, je weet het maar nooit bij die club.

Dus, mocht jij zelf nog een andere verklaring hebben, deel die dan met ons. Als een echt stel Bellingcats komen we zéker achter de echte reden!!