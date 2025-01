Het lukt niet om de elektrische Mercedes G-klasse te haten

Soms weet je exact wat je moet verwachten van een test, bij de elektrische Mercedes-Benz G-klasse had ik geen idee.

De combinatie is gewoon een vreemd. Een ontwerp wat uit de jaren zeventig stamt, maar dan met een hypermoderne aandrijflijn. Natuurlijk zijn er ook talloze partijen die een 911, klassieke Defender of E-type ombouwen naar elektrisch. Dit is anders. De Mercedes-Benz G 580 EQ power, AKA de elektrische G-klasse rolt zo de fabriek uit.

Niet de gemiddelde aandrijflijn

De huis-tuin-en-keuken EV heeft één elektrische motor. De tijd dat iedere leaselul een hele dikke auto pakte, is met de lage bijtelling achter ons verdwenen. De dualmotor en performance varianten blijven gemiddeld gezien lekker in de showroom staan, een lage catalogusprijs is inmiddels wat ertoe doet.

De elektrische G-klasse is compleet anders: de G-wagon heeft niet één, geen twee, geen drie, maar vier elektromotoren! Ze zijn allemaal in het ladderchassis weggewerkt, leveren per stuk 108 kW en drijven allemaal een individueel wiel aan. Dat biedt hele leuke mogelijkheden, maar daarover later mee.

De vier motoren leveren ieder 108 kW, de totaalscore is een gezonden 432 kW, ook wel bekend als 588 pk. Lekker toch? Nou, dan heb ik leuk nieuws voor je (en ook voor jouw bandenleverancier). Het maximale koppel is 1.164Nm. Stamp op het rechterpedaal en de reacties sensationeel. Even moet je jezelf herinneren dat alle wielen worden aangedreven. De besturing wordt licht en de neus van de elektrische G-klasse zoekt de weg van de minste weerstand.

Mocht je van (snel)laden houden, dan kan je de elektrische G-klasse naar de topsnelheid van 180 km/u jagen. Het stroomverbruik is bij normaal gebruik al astronomisch, dus het is beter om van korte sprintjes te genieten. Over sprinten gesproken: de Mercedes-Benz G580 EQ Power sprint naar de 100 in 4,7s.

Hoe erg is het verbruik dan?

Een G63 AMG kocht je al niet omdat die zo zuinig is en heel eerlijk zelfs de G350d lust (relatief gezien) ook wel een stevige slok. Dat wordt niet opeens anders met een elektrische aandrijflijn. Sterker nog, de looiige G-klasse wordt een Olympische zwaargewicht.

Het accupakket bestaat uit twee lagen met 216 cellen verdeeld over twaalf celmodules met drie koelniveaus. Het is geïntegreerd in het ladderchassis in een behuizing van 4 mm dik staal. Een tank is er letterlijk niets bij, zo stevig is het allemaal. De weegschaal van de elektrische G580 schiet dan ook door de drie ton heen. En dat is nog zonder enige bagage of inzittenden….

Het accupakket behoort tot de grootste exemplaren die in personenauto’s worden toegepast. Netto is het lithium-ion pakket 116 kWh groot. De elektrische G-klasse komt daar dan 473 km ver mee in de WLTP testcyclus, wat niet echt overhoudt. Snelladen kan met maximaal 200 kW, door het mega-accupakket duurt het dan wel even voor alle ionen die goede kant op staan. De standaard 10 tot 80% laadsessie duurt 32 minuten, er is dus tijd voor een extra espresso tijdens de laadstop.

I hate it to love it

Die moet je twee keer lezen. En dan nog begrijp je me niet. Gelukkig begrijp ik mezelf ook niet. Vooraf leek het me niet zoveel, zo’n elektrische Mercedes-Benz G580 EQ. Géén V8 gebulder, geen gave sidepipes, een stroomlijn die niet compatibel is met de nog altijd beperkte energie-inhoud van accu’s.

Dat de elektrische G-klasse leuke trucjes kan, ja boeien, dat doe je toch bijna nooit. Met de G-TURN kan de elektrische G-klasse vrijwel op z’n plaats draaien, maar op asfalt gaat dat niet. Sneeuw ligt hier nooit en als je het op gras probeert, ben je nooit meer welkom op de golfclub.

Je weet echter nooit van tevoren wanneer je hart gestolen gaat worden. De elektrische Mercedes-Benz G-klasse is een hartendief, zo veel bleek wel uit de test. Rationeel gezien is het niet de goede keuze, maar rationele mensen kochten toch al geen G-klasse.