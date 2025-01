Wat betekent dit licht op het dak van een auto?

De auto met het licht op zijn dak is (normaal gesproken) niet van een agent.

Vakantiegangers opgelet! Er staat een nieuwe regeling voor de deur waardoor je weer wat extra’s in de auto moet hebben. Je kent al de milieustickers voor Frankrijk en Duitsland en het vignet voor Oostenrijk en Zwitserland. Voor Nederlanders die met de auto naar Spanje gaan, komt er in 2026 een verplichting bij: dit licht dat op het dak van je auto kan komen.

Het apparaatje heet V16 (goede naam) en dient vanaf 1 januari 2026 in het ”handschoenenbakje van alle auto’s in Spanje te liggen”, zegt de Spaanse wegbeheerder Dirección General de Tráfico (DGT). We gaan er vanuit dat toeristen hier ook onder vallen.

Waarom het licht op het dak van een auto?

Ik zal er niet langer omheen draaien. Het lampje fungeert als vervanger voor de gevarendriehoek. De auto met dit licht op het dak heeft dus pech. Volgens de DGT gebeuren er te veel ongelukken wanneer gestrande automobilisten een gevarendriehoek proberen te plaatsen. Als eerste maatregel hoefde je sinds de zomer van 2023 geen gevarendriehoek meer te plaatsen wanneer je stil kwam te staan op een snelweg. Op B-wegen moet je minimaal vijftig meter achter de auto een driehoekje plaatsen. In Nederland is deze afstand dertig meter.

Vanaf volgend jaar wil de Spaanse overheid helemaal af van de gevarendriehoek. In plaats daarvan heb je dus het lampje. Heb je autopech, dan plaats je het licht zo hoog mogelijk op het dak van de auto. Dit doe je in eerste instantie vanuit de auto. Zo zorg je ervoor dat niemand hoeft uit te stappen.

Zodra je het lampje op de auto plaatst, begint ie flitsend licht te geven. Naast het lichtsignaal vertrekt er ook een signaal naar de meldkamer van de wegbeheerder. Met dit signaal deelt de lamp automatisch zijn locatie. Hierdoor zien de hulpdiensten direct waar je staat en kunnen overige automobilisten gewaarschuwd worden via de digitale borden langs of boven de weg.

Hoe kom ik aan zo’n lampje?

De komende vakantie hoef je nog geen gevarenlichtje in de auto te hebben. Het wordt je wel aangeraden om nu alvast zo’n waarschuwingslamp te kopen. Hier vind je een lijstje met lampen die zijn goedgekeurd. Voor zo’n € 50 kun je er eentje bestellen. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een goedkoper alternatief te kopen, maar dat raad ik af. Wie met een niet-goedgekeurd lampje op de hulptroepen staat te wachten, riskeert een boete van € 80. Ik kan me voorstellen dat je daar niet op staat te wachten wanneer je net autopech hebt in het buitenland.

Deze Spaanse oplossing voor een probleem waar ik niet vaak aan gedacht heb, is best vernuftig. Ik vraag me alleen af hoe goed voorbijrijdende auto’s, het lichtje op jouw auto zien flitsen in de stralende Spaanse zon. Gelukkig zijn er andere, duidelijkere alternatieven.

Foto: Dirección General de Tráfico