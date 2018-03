“N-wegen 3 keer gevaarlijker dan rijkswegen”

Een nieuw onderzoek windt geen doekjes om de keiharde waarheid.

Als we verschillende deskundigen mogen geloven, is het noodzakelijk om meer te investeren in onze provinciale wegen. Dit blijkt uit een wegenonderzoek van RTL Nieuws, waarin staat dat een flink aantal provinciale wegen bijzonder gevaarlijk zijn. Het onderzoek omvatte 550 provinciale wegen en rijkswegen, waarvoor vervolgens de kans op een zwaar ongeluk werd uitgerekend.

Volgens het onderzoek is de combinatie van snelheid, weginrichting en rijgedrag de reden dat het veelvuldig misgaat. Als we kijken naar de statistieken lijkt de stelling te kloppen. Ondanks dat de N-wegen in Nederland slechts 6 procent van het totale wegennet opmaken, claimen de wegen liefst 1 op de 5 doden. Gemiddeld gekeken zijn provinciale wegen liefst driemaal gevaarlijker dan rijkswegen. Het gaat hier in totaal om ongeveer 70 verschillende provinciale wegen.

Hoewel de deskundige Bert van der Wee (TU Delft) en het SWOV inzien dat het simpelweg niet mogelijk is alle probleemgevallen op dezelfde manier aan te pakken, hebben ze een zestal oplossingen verzonnen die de ernst van de zaak wellicht terug kunnen dringen.

– Meer gescheiden rijstroken

– Verwijderen van obstakels dicht aan de weg, zoals bomen

– Minder erfaansluitingen

– Landbouwvoertuigen weren

– Aanleg rotondes en viaducten

– Snelheidsverlaging

Het klinken als vrij zes eenvoudige, niet al te vergezochte maatregelen. Of ze ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden is een ander ding, met name omdat de kosten die erbij komen kijken eigenlijk te hoog zijn. Aan de andere kant, volgens de deskundigen zou er per zwaargewonde 310.000 euro bespaard worden. Dit bedrag is voor een overledene zelfs 2,9 miljoen euro. Het zou dus zonder meer een goede investering zijn, niet in het minst omdat er dan minder doden en gewonden vallen.

Beeld: Bentley & Tesla combo, via @kuifje