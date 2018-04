Dude koopt GT2 RS, crasht ‘m binnen 3 dagen

Je kon er natuurlijk op wachten.

Aan sommige dingen komt geen einde. Een gitaarsolo van een glamrock-band uit de jaren ’80, het betoog over normen en waarden van Jan-Peter Balkenende of de rij ex-mannen die Anouk de afgelopen jaren hebben bezwangerd. Daaronder kunnen we er nog eentje scharen: @Wouter die maar niet stopt te praten over de nieuwe Porsche 911 GT2 RS. Superlatieven komen tekort. Het is natuurlijk wel een echte mannen-911: veel vermogen (700 pk), nog meer koppel (750 Nm) en alleen de achterbanden die het moeten verwerken. Tel daarbij op dat een 911 GT2 RS niet zo veel weegt (1.470 kg) en je kan tot de conclusie komen dat dit een 911 is die je niet zonder (race-)handschoentjes dient aan te pakken.

Dat onvdervond deze Deense persoon die net kersverse eigenaar was geworden van een 911 GT2 RS met een bizar kleurtje: fluorescerend gifgroen. Hij deed precies wat iedereen zou doen die een 911 GT2 RS in ontvangst neemt: direct in een loods zetten naar de Nürburgring gaan. De beste man heeft eigenlijk een drie dubbele kudo-combo te pakken. Allereerst is het een gifgroene GT2 RS, een kleur die je bij Porsche Exclusive moet bestellen. Ten tweede is het een GT2 RS, geen GT3. Zoals Wouter zegt: dat is gewoon 180 pk méér. Op de parking bij de Nurburgring ben je dus helemaal het mannetje.

Als laatste staat de auto op Deense kentekenplaten. Niet alleen zijn dat de gaafste om te zien, ze zijn schreeuwend duur. Mocht je denken dat de Nederlandse belastingen bizar hoog zijn, in Denenmarken is het veel erger. Inclusief Weissach Package (wat je gewoon besteld om dat het erop hoort) kost een 911 GT2 RS in Denenmarken namelijk 6.113.777 Deense Kronen, omgerekend 820.926 euro!

Je zou dus denken dat je er dan extra voorzichtig mee bent. Bochtjes rustig aansnijden, geleidelijk op het gas en niet te veel lastwisselingen veroorzaken. Maar ja, je zit op de ‘Ring in de snelste auto die over dat circuit heen gejaagd kan worden. Dus na een paar rondjes was het helaas al weer snel over. Naar het schijnt verloor de bestuurder de macht over het stuur bij het uitkomen van de Karoussel-bocht en raakte daarbij de vangrail. De schade lijkt te mee te vallen, alhoewel het in Deense Kronen alsnog een duur grapje zal zijn.

Fotocredit: NurburgringLivePics via Instagram.

Met dank aan @jghans voor het tippen!