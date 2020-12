Het mysterie van de ‘onbekende’ Lancia Aprilia - Autoblog.nl

Sven Baas neemt ons vandaag mee in de speurtocht naar het verhaal achter een unieke Lancia Aprilia.

Wie, geboren in de 80 of 90er jaren, Lancia zegt, zegt zal al snel Delta Integrale. Een fenomenale rally auto die vele internationale prijzen won. Maar Lancia heeft een zeer rijke auto historie en niet alleen in de autosport. Ruim voor de 1e wereldoorlog komt oprichter Vincenzo Lancia met modellen als Kappa, Lambda en Gamma. Het Italiaanse automerk timmert hard aan de weg met slimme technische ideeën als de V4 motor en “sliding-pillar suspension” Voor die tijd hoogstaande snufjes die ze geen windeieren legt….

Lancia Aprilia onder Dikke laag stof

Maar waar het vandaag om draait is de Lancia Aprilia uit 1938. Via via kregen we een tip dat er in de buurt van Nantes een Nederlandse meneer woont die een paar (prewar) auto’s heeft staan. En omdat we toch die kant op moesten om een andere auto weg te brengen, was het een kleine moeite om daar even langs te gaan.

Niet wetende wat daar allemaal stond… Want in een heus koetshuis stond daar een Lancia Aprilia onder een dikke laag stof en wat vogelpoep. Een prewar cabriolet versie die jarenlang in een klein pittoresk Frans dorpje verscholen stond. De Lancia Aprilia (1937-1949) is uitgerust met een 1400 cc V4 motor met een vermogen van 47 pk. Tevens heeft deze schoonheid als een van de eerste auto’s onafhankelijke vering. Iets unieks in die tijd.

Na een korte inspectie ziet het ernaar uit dat deze Lancia nog wel wat aandacht verdient. Al is dit zacht uitgedrukt. Na wat onderhandelen werd de auto in ieder geval opgeladen en meegenomen naar Nederland.

Terug in Nederland

Nadat de Lancia terug in Nederland is wordt er contact gezocht met een van de vorige eigenaren. Deze Lancia, welke in1940 pas op kenteken gezet is, wordt nieuw (door) verkocht aan de heer G.J. van Wonderen te Bergen(N-H).

Zelfs het inschrijf document van het Provinciaal kenteken (GZ-54457) is nog aanwezig. In 1952 is deze omgezet naar een kenteken van de nieuwe serie NK-67-53, De auto werd in 1968 doorverkocht en tussen neus en lippen wordt medegedeeld dat dit toch wel een hele bijzondere Lancia Aprilia is. Sterker nog.

Koninklijk tintje?

Het verhaal gaat dat net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog deze Lancia als rollend chassis uit Italië is gekomen. Een snelle zoektocht brengt ons bij een stempel welke te vinden is in een van de portierramen: B.T. Van Rijswijk Den Haag.

De Firma Van Rijswijk deed niet alleen in hard en veiligheidsglas, ze bouwden al vanaf 1903 carrosserieën op vele prominenten automerken. In negentienhonderdentwaalf (1912) hadden ze zelfs een Spijker onderhanden genomen van Hare Majesteit Wilhelmina. U weet wel. De overgroot-oma van.

Goed. Er werd een 4 persoons carrosserie bij Van Rijswijk besteld, dus niet zomaar een auto die je uit de folder bestelde, maar tot in de details liet ontwerpen. Met sierlijstjes op de motorkap (ook wel Louvres genoemd), een stroomlijn radiateur mantel, spatborden met een V-dak en in de vorm van een waterdruppel, een licht te bedienen cabrioletkap en zelfs achterramen voor de achter passagier. Deze zaten namelijk niet op de standaard Pininfarina cabriolet.

Op zoek naar de nummers

De laatste eigenaar heeft de Lancia Aprilia in de jaren 80 meegenomen naar zijn Chateau in de Loire streek. Daar is het plan om deze volledig te gaan restaureren. En zoals dat wel vaker gaat met restauraties: tijd is een bepalende factor bij het slagen van een dergelijk project. Onder de beige primerlaag zit de originele kleur (foto Lancia originele kleur). En na 50 jaar terug is de Lancia dus terug in Nederland!

Er volgt een verdere zoektocht, via diverse analoge (o.a. vele Lancia boeken) en digitale kanalen, naar matching nummers. In vele onderdelen is het productienummer 3319 geslagen. Ook dit is nog een klein raadsel maar het chassisnummer wordt, na een poosje zoeken, gevonden waardoor de papieren overeenkomen.

Doet ie het of doet ie het niet?

Maar de handen jeuken en het zou toch wat zijn als, na het omdraaien van het contact slot, de Lancia aan zou slaan. Met de Citroën die de Lancia heeft vergezeld op de 12,4 meter lange aanhangwagen, uit la Douce France, is het inmiddels gelukt om rook uit de uitlaat te doen komen.

Maar na een scheutje peut (benzine voor de kenners) en een opgeladen accu, verbleekt het wonder van Versailles. De Lancia slaat aan! Niet geheel verwonderlijk als je bedenkt dat de Lancia met een draaiende, gereviseerde motor is weggezet.

De zoektocht naar de historie van de Lancia Aprilia gaat verder

Ondanks het missen van veel details kan er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, totdat iemand het tegendeel kan bewijzen (lijkt wel een rechtszaak…) worden vastgesteld dat er van alle Lancia’s Aprilias hier maar 1 dergelijke van gebouwd is. Dus van de in totaal 20.000 Aprilias zijn er 7500 chassis in Turijn (Italië) gemaakt. 1 van die chassis is dus ‘onze’ Lancia.

Sherlock Holmes

Maar waar haal je informatie vandaan over iets wat vrij zeldzaam is? Google daarentegen kan je beste vriend worden. Zeg maar: een goede raadgever. Sherlock Holmes is aardig op dreef en stuit op een advertentie uit een Arnhemsche Courant 1960. De krant van vrijdag 4 november herbergt een berg aan advertenties. Internet en dus ook Google zijn nog ver te zoeken en de post kreeg men nog met een postduif. Ja vroeger: toen we poep nog met een lange oe schreven.

Net onder een grote kop waar je onbeperkt kip kan eten voor het astronomische bedrag van maar liefst f 5,50 (5 gulden en 50 cent) staat de advertentie (foto advertentie Lancia) van de Lancia. Logica of rubrieken zijn in die tijd nog niet uitgevonden want tussen de orgels, gitaren en een nestje jonge poesjes staat er een Lancia te koop; op de Paul Krugerstraat in Oosterbeek. Je moest waarschijnlijk per teken betalen want een bedrag of meer info staat er niet echt bij.

En nu?

Zoals eerder al beschreven: dit is een lastige. Een Lancia uit 1938 waar maar weinig van bekend is. Een van de vorige eigenaren, geboren en getogen in 1926 heeft deze auto enkele jaren in bezit gehad. De dochter van de inmiddels overleden (ex) eigenaar reageert op een Facebook bericht en geeft meer details prijs over de auto…

De bedoeling van deze aankoop was niet zozeer het opknappen van, maar meer het doorverkopen van. En wat wil het toeval? In de jaren 60 was deze Lancia te bewonderen in het straatbeeld van Oosterbeek. Na een kort verblijf in het mooie Noord-Holland worden oude gloriedagen hersteld want op het moment van schrijven is de Lancia op weg naar…inderdaad. Oosterbeek…

Tekst+ foto’s: Sven Baas