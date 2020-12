Mercedes A250e concurrenten (Autoblog Garage) - Autoblog.nl

Deze compacte plug-in hybride combineert power met elektrisch rijden. Welke concurrenten van de Mercedes A250e doen dit ook?

Van een hot hatch kun je niet spreken, maar de Mercedes A250e is wel een lekkere vlotte plug-in hybride. Het systeemvermogen ligt op 218 pk en 450 Nm koppel. Daarmee sprint de hatchback in 6,6 seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 230 km/u.

Mercedes A250e elektrische actieradius

Je kunt 60 tot 68 km volledig elektrisch rijden volgens Mercedes. In de praktijk bleek onder omstandigheden van een graad of 18 dat het inderdaad mogelijk is om die 60 kilometer te halen. De airco hoeft dan niet zo hard z’n best te doen en je hebt geen verwarming aan. Hoe anders is dat nu, in december. De verwarming staat aan en ook de stoelverwarming is erg prettig. De ervaring leert dat de elektrische actieradius in winterse omstandigheden tussen de 50 en 55 kilometer bedraagt. Rij je wat steviger door, waardoor je ook wat meer van de batterij vraagt, dan is 40 tot 45 kilometer realistischer.

Veel pk voor je geld

Het grote voordeel van dit soort plug-in hybride auto’s is dat ze de meeste performance bieden voor de laagste prijs. Uiteraard hebben we het dan over nieuwe auto’s. Door het Nederlandse belastingklimaat zijn ze relatief scherp geprijsd in vergelijking met niet-hybride hatchbacks met meer dan 200 pk.

Prijzen beginnen bij € 41.196 voor de A250e Business Solution Limited. De A250e is niet de enige plug-in hybride die performance combineert met elektrisch rijden. Tijd om de Mercedes A250e eens te vergelijken met de concurrenten.

Volkswagen Golf GTE

Vermogen: 245 pk / 400 Nm

Prijs: vanaf € 42.610

Een belangrijke (maar niet de belangrijkste) concurrent van de Mercedes A250e is de Volkswagen Golf GTE. De autofabrikant uit Wolfsburg heeft al even kunnen oefenen met de vorige generatie Golf GTE. Die was wat mild, waar deze nieuwe generatie Golf GTE echt wel een scherpe rakker is.

De Volkswagen Golf 8 GTE combineert een 1.4 TSI motor van 150 pk met een 114 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt maar liefst 245 pk. Nog lekkerder is dat koppel van 400 Nm.

Ondanks het feit dat de GTE meer vermogen heeft in vergelijking met de A250e, is het geen winnaar op de sprint. De hybride hatchback doet 0-100 in 6,7 seconden. Een tiende langzamer dan de A250e dus. Ook komt de topsnelheid lager uit op 225 km/u.

Die extra pk’s ten opzichte van de Mercedes ga je dus niet terugzien in sprintjes en op topsnelheid. Het extra koppel dat de Benz heeft ten opzichte van de Volkswagen maakt de Mercedes de winnaar.

De nieuwe Volkswagen Golf GTE haalt een elektrische actieradius van 56 kilometer uit een 13 kWh accupakket. Ook dat is minder in vergelijking met de A250e, die zoals eerder gezegd volgens de fabrieksopgave een elektrisch bereik heeft tussen de 60 en 68 kilometer.

De Golf GTE heeft een maximale laadsnelheid van 3.7 kW. De A250e kan ook max 3.7 kW laden en optioneel kun je zelfs snelladen met 7.2 kW. Dit laatste is misschien wat minder relevant met een plug-in hybride, maar daarmee is de batterij in zo’n twee uur wel weer vol.

Cupra Leon eHybrid

Vermogen: 245 pk / 400 Nm

Prijs: vanaf € 40.990

Het recept van de Golf GTE, maar dan in een nog sportiever sausje. Dat is de gloednieuwe Cupra Leon eHybrid. Hij heeft een wat meer uitgesproken uiterlijk én is voordeliger in aanschaf.

De prestaties van de Cupra Leon eHybrid zijn bijna een copy paste van de Golf GTE. 245 pk, 400 Nm koppel en een acceleratietijd van 6,7 seconden naar 100 km/u. Waar de Cupra wel op inlevert in vergelijking met de Golf is de elektrische actieradius. Die bedraagt slechts 52 kilometer volgens de WLTP-test.

Redenen om een Cupra Leon eHybrid boven een Volkswagen Golf GTE te kiezen heeft vooral te maken met persoonlijke smaak. Het is een net wat uitgesprokener model in vergelijking met de GTE. Daarnaast zal zo’n Cupra wat pittiger sturen dan zijn Golf-neefje.

Audi A3 Sportback 45 TFSI e

Vermogen: 245 pk / 400 Nm

Prijs: n.n.b

Een derde plug-in hybride uit de koker van de Volkswagen Groep is de nieuwe Audi A3 Sportback 45 TFSI e. Dit lijkt de belangrijkste concurrent van de Mercedes A250e te worden. Een Nederlandse prijs heeft de Duitse autofabrikant nog niet bekendgemaakt. Navraag bij Audi Nederland leverde op dat de prijs van de minder krachtige 40 TFSI e in januari volgt, verwacht dus een vergelijkbaar scenario voor deze 45 TFSI e. Een prijsindicatie durfde Audi ons niet te geven.

De Audi A3 Sportback 45 TFSI e is voor wie de voorkeur geeft aan comfort, waar de Golf GTE en de Cupra Leon eHybrid het vooral op sportiviteit gooien. Hou er overigens goed rekening mee dit dat straks gewoon de duurste van drie gaat worden. Dat premium sausje komt natuurlijk niet voor niets. Dit maakt de Audi één van de belangrijkste Mercedes A250e concurrenten voor wie weinig om leuk sturen en meer om comfort geeft.

Ook deze A3 Sportback 45 TFSI e combineert de 1.4 TFSI met een elektromotor. Het systeemvermogen komt uit op 245 pk en 400 Nm koppel. De hatchback sprint in 6,8 seconden naar 100 km/u en de topsnelheid ligt op 232 km/u.

De opgegeven elektrische actieradius van 74 kilometer klinkt goed en is op papier beter dan de A250e. Het 13 kWh accupakket is in vijf uur opgeladen via een meegeleverde 230V stekker die je gewoon thuis in het stopcontact kunt steken. Het laden gaat dan met 2,9 kW, wat niet bepaald snel is. Met de standaard Mode 3-laadkabel kun je de Audi aan een 11 kW paal laden.

Missende concurrenten van de Mercedes A250e

De lijst van concurrenten van de Mercedes A250e is niet verschrikkelijk lang. Sterker nog, het lijstje met missende concurrenten is misschien wel langer. Er zijn maar weinig plug-in hybride hatchbacks met meer dan 200 pk. De auto’s zijn er wel, maar het is de autofabrikant die in actie moet komen.

BMW heeft van de 1 Serie geen plug-in hybride model. Renault heeft de Megane E-TECH, maar met slechts 160 pk kun je nu niet spreken van dikke pret. Ook Ford ontbreekt met een Focus plug-in hybride, terwijl het merk genoeg verstand heeft van leuke vlotte hatches bouwen. Kortom: er liggen nog kansen genoeg. Voorlopig is het alleen Mercedes-Benz en de Volkswagen Groep die de handschoen van mild-hot hatches plug-in hybrides hebben opgepakt.