Het mysterie van een verlaten supercar

Wat is hier in hemelsnaam gebeurd?

Het lijkt welhaast een nieuwe trend te zijn: hoe snel kun je een supercar afschrijven naar 0 euro? Zo’n opgevoerd scheerapparaat is nog maar nét op de markt en jawel, er ligt alweer een exemplaar in de puin. Neem bijvoorbeeld de auto hier op de foto’s, een McLaren 720S. De introductie van deze sportieve Brit dateert van een jaar geleden, dus de meeste exemplaren zullen niet meer dan een paar maanden oud zijn.

Het exemplaar op de foto’s gaat niet veel ouder worden, zoveel is duidelijk. Wat niet duidelijk is, is wat er gebeurd is en hoe het kon gebeuren. De restanten van deze Ferrari-killer werden namelijk door de politie van Las Vegas aangetroffen, net buiten Las Vegas. Een gefundeerde inschatting zou kunnen zijn dat de auto een klein beetje te hard heeft gereden en vervolgens een koprol (of een aantal koprollen) heeft gemaakt.

We kunnen van moderne supercars vinden wat we wielen (turbo’s, automaten et cetera), maar de toegenomen veiligheid is in dit geval zeer welkom. Het koolstofvezel chassis is namelijk ijzersterk en nauwelijks vervormd. De reden waarom de inzittenden er levend uit konden stappen komt niet door de bestuurder, maar diens auto. De twee inzittenden kwamen er namelijk met lichte verwondingen van af. Zij moeten nog worden ondervraagd door de politie om uit te leggen wat er gebeurd is. De weg waarlangs het ongeluk gebeurde werd gebruikt voor de Corsa Rally, volgens de politie.