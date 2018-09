Het Nederlandse Black Bear krijgt miljoenen-injectie

Want hergebruiken is goed.

Het is een pijnlijk maar nodig proces: een auto slopen. Tegenwoordig kan een aardig deel van een sloopauto gerecycled worden, uiteraard om grondstoffen te besparen. Vooral de rubberen banden lijken een goede basis te vormen voor hergebruik: het Nederlandse Black Bear bewijst hoe dat groen kan.

Het kleine Limburgse bedrijf richt zich op het recyclen van gebruikte autobanden, om zo Carbon Black te vormen. Helaas geen speciale Aston Martins, maar een duurzaam rubber. Deze kan vervolgens gebruikt worden als basis voor vele producten, zoals sterk industrieel rubber, plastics, inkt, maar ook ‘gewoon weer banden’.

Omdat van banden weer banden maken een beetje gek klinkt, is het vooral de kwaliteit van het rubber wat Carbon Black bijzonder maakt. Het is sterk, lang houdbaar en dus duurzaam. Hiermee wil Black Bear de impact op het milieu zo veel mogelijk beperken. Dat is mooi, want een bedrijf moet groeien om succes te boeken. Ge├»nspireerd door de duurzame oplossing van Black Bear investeert onder andere ING een bedrag van zo’n 11 miljoen euro in het bedrijf.

Uiteindelijk betekent het dat minder vervuilend rubberafval gedumpt hoeft te worden en zuiniger omgegaan kan worden met de rubberplanten. We moeten het milieu redden dus dergelijke start-ups zijn populair, maar hoognodig. Een goede investering dus.