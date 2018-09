Dit is de Poolse Mustang die Ford wil tegenhouden

Waar zijn ze nu weer mee bezig in Polen?

Polen staat momenteel in lichterlaaie. De autoliefhebbers zijn het schijnbaar chronisch met elkaar oneens over bovenstaande auto. Sinds KHM Motor Poland deze week de M20 GT heeft onthuld, lopen de meningen alsmaar verder uiteen. Niet vreemd, want deze op de Ford Mustang (rijtest) gebaseerde auto moet de geestelijke opvolger zijn van een iconisch Pools autootje. Als klap op de vuurpijl krijgen de koetsenbouwers ook nog de Amerikaanse autofabrikant op hun dak.

Omdat het voor voor Poolse autofabrikanten vandaag de dag lastig is door te breken tot de mainstream, kunnen ze weinig anders doen dan proberen in te spelen op het lokale gevoel van nostalgie. KMH Motor Poland probeert dit met de Warszawa M20 GT te verwezenlijken, door het ontwerp van de auto te baseren op de klassieke Warsaw M20. Echter, wie de twee auto’s naast elkaar zet, ziet weinig overeenkomsten.

Daarbij komt het feit dat de originele M20 destijds de allereerste massageproduceerde auto ooit in Polen was. Onder het Sovjet-regime werd hij in zekere zin de auto van het volk. Veel haakser kan de nieuwe Warszawa M20 GT niet op het concept van zijn zogenaamde voorvader staan. Dit wordt niet in het minst tegengewerkt door het feit dat de op de Mustang GT gebaseerde bolide achterlichten gebruikt van de peperdure AMG GT (rijtest). Daarnaast zijn er op de M20 GT verschillende onderdelen van de nieuwe Chevrolet Camaro te vinden. En dan hebben we het nog niet eens over de mate van luxe die we aan de binnenkant van de auto kunnen vinden. Onder de kap ligt overigens gewoon de 5-liter V8 uit de Mustang GT. Oftewel, wéér een aspect waar de auto gigantisch afwijkt van zijn ‘zielsverwant’.

Hoewel KMH Motor Poland bij de introductie van de auto liet weten dat Ford het project steunt, blijkt dit allesbehalve te kloppen. Sterker: nu de Amerikanen lucht van het project hebben gekregen, weigeren ze auto’s te leveren om het project te realiseren. Zodoende is het goed mogelijk dat dit het enige exemplaar van de M20 GT zal blijven. Tenzij de Poolse koetsenbouwer geïnteresseerden op de een of andere manier weet te overtuigen een eigen Ford Mustang GT mee te nemen, zit er niets anders op dan de Warszawa M20 GT te annuleren. Ergens is dit natuurlijk wel zonde, want op zich is het een interessant alternatief, mocht je ervoor in zijn een rond te rijden in een Mustang GT die wél een verfijnd interieur heeft.