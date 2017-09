Het Nederlandse Lightyear werkt hard aan revolutionaire auto

Eind juni van dit jaar presenteerde Lightyear zichzelf als een nieuw automerk, inmiddels hebben we wat meer info.

De auto heet Lightyear One en zal rijden op zonne-energie, maar kan ook op de gebruikelijke manier opgeladen worden. Met een volle accu moet deze vierwielaangedreven zonne-auto maar liefst 800 kilometer kunnen rijden, maar ze komen ook met een versie die 400 km range heeft. Gisteren gaf Martijn Lammers een presentatie tijdens het IDTechEx event over Energy Independent Electric Vehicles (EIEV) in Delft, hij vertelde daar over de techniek en het idee achter Lightyear. We spraken kort met hem over de huidige status van deze nieuwe Nederlandse autofabrikant.

Lightyear is voortgekomen uit het bekende Solar Team Eindhoven, die wonnen de World Solar Challenge in 2013 en in 2015. Dat was respectievelijk met de Stella en de Stella Lux. Inmiddels zijn de studenten een eigen bedrijf begonnen en willen in 2019 hun eerste auto op de markt brengen. Ze hebben al 10 orders binnen, waarbij 10% van de prijs (de auto gaat 119.000 Euro kosten) is voldaan. Er zijn nog ruim 20 andere geïnteresseerden, waarvan 11 buiten de EU en US. Er schijnt voornamelijk veel interesse te zijn vanuit de Arabische Emiraten, niet geheel onlogisch gezien hun liefde voor automobielen en de immer aanwezige zonneschijn. Doel is om 200 orders te hebben, waarna de productie wordt gestart. Men is nu echter al druk bezig met de ontwikkeling, ze werken met 15 man op de Automotive Campus in Helmond en zijn druk op zoek naar extra personeel.

Design

Op de bijgevoegde nieuwe afbeeldingen kunnen we het design al redelijk inschatten. Het is een Italiaans ontwerp, waarbij we menen de hand van Zagato te herkennen. Het ziet er erg strak uit, inclusief de laatste auto-trends zoals de horizontaal doorlopende remlichten (Panamera, A8, etc) en de dichte achterwielen (XL1-style). Het zonne-dak heeft 4,5 m2 aan oppervlakte, dat is ongeveer 2 m2 minder dan op de Stella.

Maar waarom gebruiken ze geen bestaande auto, inclusief alle goedkeuringen die daarbij horen, en passen die aan met de gewenste technologie? Dat zou een stuk makkelijker zijn, zoals we weten kost het ruim 1 miljard dollar om een nieuw model te ontwikkelen en in de markt te zetten (bij bestaande/grote automerken). Volgens Lightyear is hergebruik van een bestaand model eigenlijk onmogelijk, omdat alle onderdelen van de auto verbeterd kunnen worden. Denk aan een lichgewicht body en onderdelen, maar ook aan elektrische in-wheel motoren, veel carbon-fiber, unieke aerodynamica, etcetera. Uiteraard worden er wel specifieke onderdelen ingekocht, niet alles wordt in eigen huis ontwikkeld.

Te weinig oplaadpunten

Het aantal oplaadpunten groeit hard, maar als je wereldwijd kijkt dan gaat het om een zeer kleine hoeveelheid. Lightyear claimt: “Only 3% of the world population lives within 100 km of a publicly accessible charging station.”

Als oplossing kunnen we natuurlijk grotere accu’s gebruiken of effici├źntere accu’s uitvinden, maar het is veel logischer om de beschikbare natuurlijke energiebronnen aan te wenden. Zoals de zon.

Binnenkort hopelijk meer over deze ambitieuze startup. En je kan kritisch zijn over de haalbaarheid om een compleet nieuwe auto te ontwikkelen, maar dankzij partijen als Tesla en Lightyear wordt er veel meer en veel sneller vooruitgang geboekt in de automotive industrie. Daar mogen ze trots op zijn!