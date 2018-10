TechArt Panamera van DJ La Fuente beschadigd door dieven

Het blijft moeilijk voor sommige mensen om van andermans spullen af te blijven.

De Nederlandse DJ La Fuente (Job Smeltzer) en Amsterdam blijven een ongelukkige combinatie. De plaatjesdraaier en muziekproducent was gisteren op locatie bij een 538-event voor de kick-off van Amsterdam Dance Event (ADE). Hij parkeerde zijn Porsche op het terrein van de club.

Zo in het zicht en binnen bereik kan er weinig gebeuren zou je denken. Niets is minder waar. Vandalen hebben de achterruit van de Panamera stukgegooid, zijn in de auto geklommen en hebben ‘spulletjes’ meegenomen, aldus Smeltzer in een video op Instagram. Wat de DJ precies bedoelt met spulletjes is niet duidelijk. La Fuente heeft aangifte gedaan van de diefstal. Er zijn camera’s aanwezig op het bewuste terrein. Wellicht dat de politie hier iets uit op weet te maken. Naast de kapotte ruit, heeft de Panamera ook lakschade opgelopen. De auto in kwestie is een Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo (rijtest) van 241.319 euro. De DJ heeft deze Porsche sinds de lente van dit jaar in het bezit. De auto is flink aangepast en gaat als TechArt GrandGT door het leven.

Het is niet de eerste keer dat een auto van Smeltzer slachtoffer is van tuig. In 2017 werd zijn Ferrari 458 Spider (video) bekrast en bespuugd. De supercar stond toen geparkeerd aan de Centuurbaan in Amsterdam.

