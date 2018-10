Dit topstukje uit de Porsche-geschiedenis is duur

Duur, maar hij is het waard.

Hang de slingers maar al vast op, want Porsche is jarig! Al is dat oud nieuws, want het verjaardagscadeautje aan henzelf is al uitgepakt, in de vorm van de 911 Speedster Concept. Het cadeautje van RM Sotheby’s is echter een veiling, die op 27 oktober gehouden wordt in het Porsche Experience Center in Atlanta. De meest bijzondere Porsches uit de geschiedenis worden gevonden, aangeboden of soms zelfs gebouwd.

De geschiedenis van Porsche is divers en op vele manieren supergaaf. Straatauto’s, heftige versies van die straatauto’s, raceversies van de heftige versies en zelfs rallyauto’s behoren tot het portfolio van het merk uit Zuffenhausen. De motorsport heeft er ook voor gezorgd dat er vele totaal niet straatlegale (uitzonderingen daar gelaten) super-raceauto’s uitgebracht werden.

De meest bekende daarvan zijn waarschijnlijk de Le Mans racers 917 en 962. De voorganger van laatstgenoemde, de 956, is misschien nog wel toffer. Tot en met dit jaar was een 956, bestuurd door Stefan Bellof in 1983, de recordhouder van het snelste rondje ooit op de Nordschleife. Grappig detail: 1983 is 35 jaar geleden, waardoor die datum praktisch het 70-jarig bestaan van Porsche in tweeën deelt.

Terug naar de veiling. Er staat een hoop waardevol spul, maar het meest waardevolle wat er momenteel (naar schatting) bij de veiling onder de hamer gaat, is een 956. Hij moet ergens tussen de 5.250.000 en 6.750.000 dollar opleveren (4.550.000 tot 5.850.000 euro). Da’s een flinke smak geld, ook voor een raceauto. Maar het CV van de auto verklaart een hoop:

Overall winner of the 1983 Brands Hatch 1000 KM

Overall winner of the 1983 Can-Am Road America

The only 956 to compete and win on American soil in period

Two-time 24 Hours of Le Mans competitor in 1983 and 1984

Successful racing history with the legendary John Fitzpatrick Racing

Driven by John Fitzpatrick, David Hobbs, and Derek Warwick, amongst other greats

The most original surviving example of the nine WEC privateer 956s

Documented history from new; returned to 1983 Le Mans livery in 1984, post LM

Only three private owners; current tenure in prestigious UK collection since 2002

To be featured in the upcoming John Fitzpatrick Porsches book by Mark Cole

Het is niet zoveel geld als de eerder gelinkte 917, die leverde een slordige 14.000.000 dollar op. De wat modernere 956 heeft misschien wat minder geschiedenis, maar 35 jaar lang het record voor de ‘Ring op zijn naam hebben, is toch heel wat. De 956 in kwestie komt in een gebruikte staat, maar dat draagt bij aan het ‘in-actie’-aspect van de auto. 27 oktober dus, de dag waarop deze en vele andere Porsche-toppers een nieuwe eigenaar gaan vinden, voor een hele hoop geld.