Het verhaal van de laatste Pagani Huayra Coupé

Aan alles komt een einde.

Pagani introduceerde in 2011 de Huayra, de opvolger van de beroemde Zonda. Met de presentatie maakte de Italiaanse autobouwer al bekend dat er slechts 100 coupés zullen worden gemaakt. Het blijven er ook echt honderd, want Pagani tekende destijds een deal met Mercedes-AMG voor 100 motoren voor de coupé. Van de in 2017 gepresenteerde Roadster komen eveneens 100 exemplaren.

De laatste Huayra Coupé gaat naar de Verenigde Staten. De auto komt in handen van Brett David. Dit is de CEO van Prestige Imports. Een beroemde supercar dealer in Miami en staat onder meer bekend als dé Lamborghini-dealer van Florida. Prestige Imports is echter ook de enige gecertificeerde Pagani-dealer in de VS.

Mede vanwege de link met Mercedes-AMG koos David voor een bijzondere kleurstelling. Zoals je wellicht al had gezien is de Huayra Coupé geïnspireerd op de livery van de F1-auto van Lewis Hamilton. De auto krijgt de bijnaam Il Ultimo en zal in juni door Pagani worden geleverd. (via duPont Registry)