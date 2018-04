Moet Max Verstappen iets kritischer zijn op zichzelf?

Ik heb weer even het vuurvaste pak uit de kleerkast getrokken #flamesuiton.

Het F1-seizoen is pas twee races oud, maar Max Verstappen heeft onze aandacht alweer vol te pakken. Waar we echter gehoopt hadden dat hij dit –tegen de verwachting in– zou doen met podia en klinkende overwinningen, zijn het vooral negatieve incidenten geweest waarmee Max de headlines heeft gepakt. Sec bekeken zijn er tot op heden vier sessies geweest die echt om de knikkers gingen, twee kwalificaties en twee races. In slechts één van deze sessies was er helemaal niks aan te merken op de prestatie van Max: in Australië kwalificeerde MV33 zich als vierde en had hij botte pech dat hij nét achter de twee Ferrari’s terechtkwam.

Daarna begon de ellende: spin in de Grand Prix van Australië, spin in de kwalificatie in Bahrein, touché met Hamilton in Grand Prix van Bahrein. Na twee races staat de teller op acht schamele puntjes, 42 stuks minder dan kampioenschapsleider Vettel. Strategie van de verschoeide aarde-adepten zou zeggen dat Max nog ‘mazzel’ had dat teamgenoot Ricciardo in Bahrein uitviel met pech. De Ozzie heeft weliswaar een aflopend contract én een wat minder innige band met Helmut Marko, maar mocht hij op het scorebord een flinke voorsprong pakken op Max, dan doet dat zijn positie in de pikorde binnen het team alleen maar goed.

Opvallend aan alledrie de incidenten was dat Max in alle gevallen de ‘schuld’ ver van zich afwierp. De spin in Melbourne zou het gevolg zijn geweest van schade aan het chassis, de spin in Bahrein door een plotse 150 pk extra en de touché met LH44 was toch vooral de schuld van die laatste. De viervoudig kampioen had er op zich wel een strafje voor mogen krijgen, aldus de Nederlander. Vanochtend schoof hij aan bij de persconferentie voorafgaand aan de Chinese Grand Prix (video) en herhaalde hij dat hij in zijn ogen niks verkeerds had gedaan.

Nou zijn F1 coureurs over het algemeen sowieso niet happig om te zeggen ‘my bad, volgende keer beter’. We schreven hier al eens eerder over, Max is daarbij zeker geen uitzondering. Er bestaat zelfs een speciale term voor: racing driver excuses. Te traag of weer gebotst? Er is altijd wel een excuus voor te verzinnen.

Nou zit er vast een kern van waarheid in de excuses die Max te berden bracht. In Australië zal er vast ergens een flapje van de auto af zijn gevallen en Hamilton zou, mits de posities op de baan omgekeerd waren, zonder twijfel ook Max de schuld gegeven hebben van de aanvaring. Sterker nog, dat deed hij in het verleden al min of meer in gevecht met Rosberg.

Toch kan er een kritische grens bereikt worden, waarbij het publiek en Max’ collegae het gaat tegenstaan dat Max altijd claimt dat hij van niks weet en van nergens komt. In het begin vonden we het met zijn allen nog fris toen Max weigerde te buigen voor de veteranen van het grote Ferrari na de aanvaring op Spa. Maar zeker na de kwalificatie in Bahrein bekroop mij het gevoel dat Max een zwamverhaal ophing om zijn blazoen vrij te houden van een vlekje. Veel belangrijker: Max concullega’s Hulkenberg, Sainz en Ricciardo staken niet onder stoelen of banken dat ook zij niet bepaald overtuigd waren door Max’ uitleg. In tegenstelling tot ondergetekende heeft dit trio wel de nodige ervaring met de F1-motor van Renault.

De sceptische houding van Max’ peers is toch ook een risico. De egoïstische F1-coureur die volledig overtuigd is van zijn eigen gelijk wordt aan de ene kant verheerlijkt in de sport, maar de grens naar de status van ‘zeiksnor’ ligt op de loer. In het verleden maakte Ayrton Senna hier dankbaar gebruik van door Prost af te schilderen als een klaagmeneer. Vooral in 1993, toen Prost met de superieure Williams reed, werkte deze strategie goed. Max doet er in mijn ogen goed aan deze kritische grens niet te overschrijden. Af en toe de hand in eigen boezem steken kan geen kwaad, noch voor Max’ daadwerkelijke ontwikkeling als coureur, noch voor de manier waarop we naar hem kijken.