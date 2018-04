Nieuwe BMW X4 heeft een prijskaartje (en hij is duur)

Lekker hip crossoveren kost je meer dan 60 mille.

Is ‘ie duur? Ja auto’s worden duurder. Get over it. Tenzij je met harken en fakkels naar Den Haag gaat zal er weinig veranderen. Niet dat dát veel zin heeft, kijk maar naar die wietgekkies van de afgelopen maanden.

De vernieuwde BMW X4 is er vanaf 62.995 euro. Dan heb je de xDrive20i met 184 pk en 290 Nm koppel. Iets meer benzine-oempf komt er in de vorm van de xDrive30i. Deze 252 pk sterke dandy scoor je voor 75.595 euro. Dieselen doe je met de 190 pk sterke xDrive20d voor 71.995 euro en de xDrive25d voor 78.995 euro. Het voorlopige topmodel is de X4 M40d. 326 pk en 680 Nm koppel voor 96.695 euro. Vanaf juli staat ‘ie bij de dealer. In de zomer zullen tevens de M40i en xDrive30d aan het gamma worden toegevoegd.

Waarom duurder?

Even een korte toelichting waarom dit soort auto’s gigantisch duur zijn geworden. Autofabrikanten moeten de prijzen per 1-1-2019 aan de hand van de nieuwe WLPT-cyclus hanteren. Om een plotselinge prijsstijging te voorkomen worden (nieuwe) modellen nu al met deze prijzen gepresenteerd. Toen BMW de X4 introduceerde in 2014 was de xDrive20d het goedkoopste model met een prijskaartje van 59.990 euro. Nu kost ‘ie bijna 72 mille. Een verschil van meer dan 10.000 euro! Hoe groter de auto en hoe dikker de motor, hoe groter het verschil in vergelijking met de prijzen gebaseerd op de achterhaalde NEDC-norm.