Het verhaal van een stijlvolle en achterhaalde cabrio

Soms is mooi zijn voldoende.

Op dit moment wordt de premium automarkt gedomineerd door drie zuid-Duitse automerken. Mercedes-Benz was de eerste, BMW volgde en Audi hobbelde er een hele tijd achteraan. Ja, met de Ur-quattro wist Audi een bijzondere positie te bemachtigen, maar de rest van het gamma sprak de gemiddelde liefhebber niet echt aan. Er was ook niet veel te kiezen. Het begon met de Audi 80, een middenklasser als concurrent voor de BMW 3 Serie. De Audi 90 was niets meer dan een luxe variant van de 80 met een vijfcilinder. Hetzelfde gold voor de Audi 100 en Audi 200. Goede, verstandige auto’s. De vierwielaandrijving werd door sommige markten gewaardeerd. Maar op de quattro na, zat er weinig frivools bij.

Eind jaren ’90 kwam daar verandering in. Op basis van de Audi 80 kwam de Audi Coupé tot wasdom. Zoals het een Duitser betaamt werd de auto voorzien van eenvoudige en onderkoelde lijnen. De Audi Coupé was in het begin leverbaar met louter vijfcilinders. Een automaat of vierwielaandrijving waren optioneel te leveren, maar niet in combinatie met elkaar. Later stond een 2.0 instapper en S2 met turbomotor als topuitvoering ook in de prijslijsten. We gaan volgende keer dieper in op de gesloten varianten, want het grootste nieuws was wellicht dat er zowaar een Audi met een open dak geïntroduceerd werd. Dat was erg bijzonder, want Audi had al meer dan 40 jaar geen open auto in de aanbieding. Wilde je een cabrio-Audi, dan moest je bij bedrijven als Treser aankloppen.

In 1991 was de Audi Cabriolet te bestellen bij de betere Volkswagen-dealer. Ondanks dat de Audi Cabriolet net nieuw was, was de techniek dat niet. De Cabriolet was net als de Coupé gebaseerd op de ‘B3’-generatie van de 80, niet de ‘B4’ die op dit moment ook leverbaar was. Sowieso was de B4 eerder een flinke facelift (ondanks de iets grotere wielbasis) van de B3 dan echt een nieuw model. De Audi 80 was een Audi zoals @Jaapiyo ze graag niet ziet: motor in de lengte voor de vooras, onderstuur en weinig vermogen. Het enige wat voor de Audi’s sprak, was de quattro-vierwielaandrijving.

Juist op de Cabriolet was deze optie niet mogelijk. De toch al krappe zitruimte achterin en bagageruimte zouden dan nog kleiner worden. Ook zou het gewicht te veel toenemen en was er nauwelijks vraag naar een vierwielaangedreven Cabriolet. In het begin was er enkel een 2.3 vijfcilinder met 135 pk te verkrijgen. Deze motor paste uitstekend bij de Cabriolet. Het sonore timbre van de vijfcilinder was karakteristiek, maar niet storend. De prestaties waren matig: 0-100 duurde langer dan 10 seconden en 200 km/u kon je vergeten.

Dat kon wel in 1993 met de ‘nieuwe’ 2.8 V6. Met 174 pk en 250 Nm was deze motor een stukje beter bedeeld, maar een racemonster was het niet. In vergelijking met een vergelijkbare BMW 325i Cabriolet was de Audi traag en log. De carrosserie was te flexibel, de besturing was te vaag. Tja, dat krijg je nu eenmaal als je op oude techniek een cabriolet gaat ontwikkelen. In 1994 werd de vijfcilinder uit het leveringsprogramma geschrapt. Deze werd vervangen door twee motoren. Een basis 2.0 met 115 pk en een 2.6 V6 met 150 pk. De meest opmerkelijke toevoeging was echter de TDI.

Jazeker, al in 1995 dacht Audi dat het een goed idee zou zijn om een zelfontbrander in het vooronder van een open auto te leggen. In die tijd waren diesels nog niet zo fijn als nu. Ze waren lawaaiig, stonken behoorlijk en qua prestaties hoefde je er ook niets van te verwachten. De VAG dieseltjes waren in 1995 redelijk pittig voor die tijd. De 2.5 TDI met 140 pk uit de 100 was behoorlijk vlot en de 110 pk sterke 1.9 TDI’s (met rood vlaggetje) waren ook niet mis. Maar nee, de Audi Cabriolet kreeg de traagste variant van de 1.9 TDI: 90 pk en 202 Nm waren toen ook geen indrukwekkende cijfers. 0-100 km/u duurde bijna 15 seconden! Ook was het geen smeuïge motor: de dieselmotor ratelde erop los en echt zuinig (1 op 16 gemiddeld, fabrieksopgave) was de auto ook niet.

De Audi Cabriolet was gewoon te oud aan het worden. In de tussentijd was de Audi A4 geïntroduceerd. De Audi Cabriolet was dus gewoon twee generaties ouder. De A4 toonde pijnlijk aan hoe achterhaald de Cabriolet was. Met name op het gebied van onderstel en motoren. Audi was inmiddels overgestapt op de ‘5v’-technologie, motoren met 5 kleppen per cilinder. De Cabriolet kreeg daar een exponent van, de 1.8 5v (125 pk), een karakterloze brombeer. Belangrijker was de lichte facelift die de Cabriolet kreeg. Meegespoten bumpers, velgen van de nieuwe A6, fraaie kleuren.

De Audi Cabriolet moest het uitzingen tot de zomer van 2000, toen de laatste exemplaren van de band rolden. Inmiddels was de basis van de Audi Cabriolet meer dan 16 jaar oud. Andere Audi’s die in 2000 in de showroom stonden waren de Allroad quattro, S3, A2, TT en RS4. Ten opzichte van de concurrentie was het een hopeloze auto. Ondanks de bejaarde leeftijd was de Audi Cabriolet niet goedkoop. Ook was er geen reden om er eentje te kopen. Wilde je een luxe Cabrio? Ga naar Mercedes. BMW maakte beter rijdende vierzits cabrio’s. En wilde je een niet al te protserige cabrio met karakter was de Saab Cabrio de aangewezen kandidaat.

Toch is er een reden om de auto in de gaten te houden: de styling. Tegenwoordig zijn Audi’s overgecompliceerde kitsch-mobielen geworden met kerstverlichting, chromen nep-uitlaten en veel te grote grilles. De Audi Cabriolet is een waanzinnig fraaie verschijning door het eenvoudige lijnenspel. Met de jaren werd de auto een beetje strakgetrokken, maar dermate subtiel dat het basis-design onaangetast bleef. De Audi Cabriolet is het stuitende bewijs dat de Audi slogan ‘Voorsprong door techniek’ geen hout sneed: het ding was bij introductie al verouderd. Maar het exterieurdesign is nog altijd bijzonder vers. Hopelijk krijgt dat binnenkort weer prioriteit.