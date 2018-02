Pagani blikt terug op een succesvol 2017

Toch best knap, voor zo'n klein merk.

Pagani krijgt er soms van langs. Net als Koenigsegg, komt het bedrijf regelmatig met persberichten van wéér een nieuwe Zonda. Het predikaat ‘one-off’ is intussen compleet uit z’n verband gerukt. Technisch gezien is de term wel correct. Vrijwel elke Zonda wordt op vraag gebouwd, want de supercar is niet als standaard model meer leverbaar bij Pagani. Maar ja, een Honda Civic in het roze met een bodykit en een huge spoiler is in principe ook een one-off. En dan hebben we ook nog de gelimiteerde Zonda’s die het merk zelf presenteert, zoals de Zonda HP Barchetta.

De kleine Italiaanse autofabrikant weet trots te melden dat ze het afgelopen jaar 29 procent meer auto’s hebben verkocht in vergelijking met 2016. Dat is best knap, gezien het erg dunne gamma. Voor zover bekend kun je op dit moment een Huayra of, als je genoeg geld op tafel smijt, een Zonda kopen. Pagani spreekt doorgaans over de allerlaatste Zonda ooit. Echter, Horacio wil nog wel eens een oogje dichtknijpen als je met een zak van drie miljoen euro komt aanzetten. De Huayra Roadster is met 100 gelimiteerde exemplaren uitverkocht en daar komen er ook niet meer van.

Genève 2018

Ze verwachten dit jaar 40 auto’s te leveren aan de klanten. Wat het merk voor de rest gaat doen in 2018 is nog even afwachten. Pagani neemt namelijk geen nieuwe auto’s mee naar Genève. Op de Zwitserse beurs staat een US-spec van de Huayra Roadster. Dit om aan te tonen dat Pagani een internationale speler is (lees: ze moeten de beursvloer vullen met een auto). De tweede auto die men in Genève kan zien is de in augustus gepresenteerde Zonda HP Barchetta.

Geen nieuws op één van de belangrijkste autoshow ter wereld is geen goed teken. Kunnen we ons weer opmaken voor een nieuw jaar van gelimiteerde Zonda’s?